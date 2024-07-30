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Gençlerin "Asla Oy Vermem" Dedikleri Siyasi Partiler

Gençlerin "Asla Oy Vermem" Dedikleri Siyasi Partiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.07.2024 - 17:09

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye'de Siyasi Kutuplaşma raporunda ülkedeki genç nüfusa siyasi tercihleri ve 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde hangi partilere oy verdikleri soruldu. Araştırmadaki bir diğer soru ise gençlerin siyasi partilere oy verme ihtimalleri...

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2023 seçimlerinde gençlerin birinci partisi %33'le CHP olmuş.

2023 seçimlerinde gençlerin birinci partisi %33'le CHP olmuş.

Ak Parti %29'la ikinci sıradayken üçüncü büyük grup ise %17 ile oy kullanmayanlar.

Ak Parti %29'la ikinci sıradayken üçüncü büyük grup ise %17 ile oy kullanmayanlar.

Gençlerin oy verme ihtimalleri sorulduğunda ise toplam %67 ile CHP birinci parti. %33'lük bir kesim asla oy vermeyeceğini belirtmiş.

Gençlerin oy verme ihtimalleri sorulduğunda ise toplam %67 ile CHP birinci parti. %33'lük bir kesim asla oy vermeyeceğini belirtmiş.

Ak Parti için asla oy vermem diyenlerin oranı ise %46.

Ak Parti için asla oy vermem diyenlerin oranı ise %46.

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