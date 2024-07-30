Gençlerin "Asla Oy Vermem" Dedikleri Siyasi Partiler
Gençlerin "Asla Oy Vermem" Dedikleri Siyasi Partiler
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2023 seçimlerinde gençlerin birinci partisi %33'le CHP olmuş.
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Ak Parti %29'la ikinci sıradayken üçüncü büyük grup ise %17 ile oy kullanmayanlar.
Gençlerin oy verme ihtimalleri sorulduğunda ise toplam %67 ile CHP birinci parti. %33'lük bir kesim asla oy vermeyeceğini belirtmiş.
Ak Parti için asla oy vermem diyenlerin oranı ise %46.
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