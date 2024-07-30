Gençlerin "Asla Oy Vermem" Dedikleri Siyasi Partiler

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye'de Siyasi Kutuplaşma raporunda ülkedeki genç nüfusa siyasi tercihleri ve 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde hangi partilere oy verdikleri soruldu. Araştırmadaki bir diğer soru ise gençlerin siyasi partilere oy verme ihtimalleri...

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