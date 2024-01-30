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30 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

30 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 08:18

Ocak ayının son günlerinde ekranlarda hangi yapımların yer alacağı seyirci tarafından büyük bir merakla takip edilmeye devam ediliyor. Tatillerinin bitmesine az bir zaman kalan çocuklar kendilerine uygun çizgi filmler ve sinema filmleri ararken, pek çok kişi takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini bekliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 30 Ocak Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TVStar TVATVKanal D yayın akışı...

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30 Ocak Salı TRT1 Yayın Akışı

30 Ocak Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 05:25 İncir Ağacı

  • 06:30 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Kod Adı Kırlangıç

  • 14:50 Diriliş Ertuğrul

  • 17:40 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:50 İddiaların Aksine

  • 20:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

30 Ocak Salı SHOW TV Yayın Akışı

30 Ocak Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Aile

30 Ocak Salı ATV Yayın Akışı

30 Ocak Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

30 Ocak Salı FOX (NOW TV) Yayın Akışı

30 Ocak Salı FOX (NOW TV) Yayın Akışı

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Yabani

30 Ocak Salı Kanal D Yayın Akışı

30 Ocak Salı Kanal D Yayın Akışı
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30 Ocak Salı STAR TV Yayın Akışı

30 Ocak Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

  • 22:30 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

30 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

30 Ocak Salı TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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