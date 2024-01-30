30 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

Ocak ayının son günlerinde ekranlarda hangi yapımların yer alacağı seyirci tarafından büyük bir merakla takip edilmeye devam ediliyor. Tatillerinin bitmesine az bir zaman kalan çocuklar kendilerine uygun çizgi filmler ve sinema filmleri ararken, pek çok kişi takip ettiği dizilerin yeni bölümlerini bekliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 30 Ocak Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...