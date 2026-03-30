30 Mart – 5 Nisan 2026 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta senin için sıradan bir zaman dilimi değil. Bu hafta, hayatında yeni bir sayfanın açıldığı, içsel olarak “artık beklemeyeceğim” dediğin o eşik. Ekinoksun ardından Güneş’in Koç burcundaki güçlü ilerleyişi seni doğrudan merkeze alıyor. Artık sahne senin. Artık bahane yok. Artık erteleme yok.

Mars’ın meslek alanını tetiklemesiyle birlikte kariyer hayatında ciddi bir hareket başlıyor. İçinde bastırdığın hırs, potansiyel ve ilerleme isteği artık görünür olmak istiyor. Bu enerji doğru kullanıldığında seni bir üst seviyeye taşıyabilir. Yeni projeler başlatmak, yöneticilerle konuşmak, kendi işini büyütmek ya da radikal bir karar almak için güçlü bir zemin var. Ancak burada kritik bir uyarı var. Hızlı olan her şey doğru değildir. Aceleyle alınan kararlar kalıcı sonuçlar doğurur. Bu yüzden adım at ama stratejik at.

Satürn’ün ev ve aile alanındaki etkisi sana şunu söylüyor. Dışarıda büyümek istiyorsan içeriyi sağlamlaştırmak zorundasın. Aile içinde sorumluluklar artabilir, evle ilgili düzenlemeler gündeme gelebilir ya da geçmişten gelen bazı meseleler yeniden önüne konabilir. Kaçmak yerine yüzleşmek zorundasın. İş ve özel hayat dengesini kuramayan Koçlar bu hafta ciddi bir yorgunluk yaşayabilir. Güçlü olmak her şeyi tek başına yapmak değildir. Aileyi sürece dahil etmek seni zayıflatmaz, aksine köklendirir.

Finansal alanda fırsatlar var ancak bu fırsatlar risk barındırıyor. Venüs ve Jüpiter etkisi sana “büyü” derken, aynı anda “abartma” uyarısı yapıyor. Bu hafta özellikle hızlı kazanç vaat eden yatırımlar, ani para girişleri veya spekülatif alanlar dikkatli yönetilmelidir. Kazanma ihtimalin var ama kaybetme riski de aynı oranda yüksek. Ayağını yere basan kazanır.

İlişkilerde ise farklı bir kapı açılıyor. Venüs’ün etkisiyle çekiciliğin artıyor. İnsanlar seni daha fazla fark ediyor, daha fazla dinliyor ve sana daha kolay çekiliyor. İlişkisi olan Koçlar için bu dönem bağları derinleştirme fırsatı sunuyor. Ancak burada egoyu değil kalbi öne koyman gerekiyor. Haklı çıkmak yerine anlaşmayı seçmelisin. Bekar Koçlar için sosyal çevre, davetler ve kalabalık ortamlar sürpriz karşılaşmalar getirebilir. Jüpiter’in desteğiyle hayatına giren kişi sıradan olmayabilir. Ama yine aynı uyarı geçerli. Hızlı başlayan her şey kalıcı olmayabilir. Tanımadan bağ kurma.

Sağlık açısından bu hafta enerji yüksek ama kontrolsüz. Bu da seni kazalara, ani sakarlıklara ve stres kaynaklı rahatsızlıklara açık hale getirir. Baş bölgesi, migren, tansiyon ve kas gerginlikleri dikkat edilmesi gereken alanlar. Spor yapmak, hareket etmek sana iyi gelecek ama aşırıya kaçarsan bedenin seni durdurur. Denge şart.

Ruhsal olarak ise çok önemli bir eşikten geçiyorsun. Neptün’ün Koç burcuna geçişinin yarattığı etki ile artık hayallerinle gerçeklerin yüzleşiyor. Kendine şu soruyu soruyorsun. Ben gerçekten ne istiyorum. Bu soru seni korkutabilir çünkü cevap sorumluluk getirir. Ama bu hafta kaçamazsın. İçsel uyanış başladı. Meditasyon, yalnız kalmak ve zihni susturmak sana netlik kazandıracak.

Eğitim ve kişisel gelişim alanında ise yeni bir öğrenme süreci başlayabilir. Kendini geliştirmek, yeni bir alana yönelmek veya zihinsel olarak sıçrama yapmak için güçlü bir zaman. Bu hafta attığın zihinsel adımlar önümüzdeki ayların temelini oluşturacak.

Bu haftanın en net mesajı şu

Hayat seni beklemiyor. Sen karar vermediğin sürece hiçbir şey değişmeyecek.

Bu haftanın mottosu

Cesaretin kadar varsın. Net olduğun kadar kazanırsın.