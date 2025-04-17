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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak 15 Şey

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 12:40

Merhaba 30’lu yaşların enerjik kahramanları! Günlük koşuşturma içinde makyaj paletleri önünüzde bir bilmece gibi duruyor olabilir ama merak etmeyin. Bu rehber tam size göre. Adım adım ilerlerken; eyeliner çekmekten dudak kaleminin sınırlarını zorlamaya, “bana asla yakışmaz” dediğiniz o far’la barışmaya kadar her aşamada yanında olacağız. Hem pratik hem eğlenceli önerilerle kısa sürede aynada kendinizi sevip sayacağınız o doğal ışıltıya kavuşacaksınız. Hazırsanız, makyaj dünyasının kapılarını birlikte aralayalım.

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Bu içerik 17.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

Göz makyajı dert değil keyif olsun diyorsan, bu kalem tam senlik. Sür–çık rahatlığı sunuyor, üstelik renkler tek dokunuşla hop göz kapağında. Ne fırça derdi var, ne dağıtma krizi. Sabah sür, akşama kadar yerinden oynamıyor. Makyaja yeni başlayanlar için de tam bir joker ürün!

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi

Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi

Dudak çizgisi net, görünüm tam! Bu kalemle taşan rujlara elveda, dolgun dudaklara merhaba. Tek başına bile efsane duruyor.

Maybelline New York Color Sensational Dudak Kalemi

Deborah 24 Ore Extra Eyeliner Pen

Deborah 24 Ore Extra Eyeliner Pen

Eyeliner çekemem diyenlere bile “vay be!” dedirten kalem! İnce ucu sayesinde kontrol sende, mat bitişiyle bakışlar tam anlamıyla olay. Sabah çekiyorsun, geceye kadar yerinden kıpırdamıyor.

Deborah 24 Ore Extra Eyeliner Pen

Cream Co. 3in1 Lip Balm

Cream Co. 3in1 Lip Balm

Hem balm, hem gloss, hem renk! Tek ürünle üç işi birden halletmek isteyenlerin favorisi. Dudaklar parlak, nemli ve capcanlı. Daha ne olsun?

Cream Co. 3in1 Lip Balm

Foonbe Makyaj Sünger Seti

Foonbe Makyaj Sünger Seti

Fondötenin pürüzsüz, kontürün tam yerinde olsun diyorsan bu sünger seti tam senlik! Yumuşacık yapısıyla cilde masaj gibi uygulama yapar, iz bırakmaz, dert yaratmaz. Her köşesi işe yarıyor, her biri ayrı yetenekli.

Foonbe Makyaj Sünger Seti

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Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici & Matlaştırıcı Sprey

Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici & Matlaştırıcı Sprey

Makyajı sabitle, parlamayı unut. Bu sprey, gün boyu tazecik bir görünüm ve mat bir bitiş sağlıyor. “Akşama kadar bozulmasın” diyenlerin gizli silahı!

Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Sabitleyici Sprey

Youmaxe Sıvı Eyeliner ve Takma Kirpik Seti

Youmaxe Sıvı Eyeliner ve Takma Kirpik Seti

Hem eyeliner hem kirpik bir arada mı? Evet, bu set tam bir göz makyajı kombosu. Bakışlar anında vav! etkisi yaratır. Özel günler, fotoğraflar, “biraz abartayım” dediğin her an için hazır ve nazır.

Youmaxe Sıvı Eyeliner ve Takma Kirpik Seti

Kosingna Renk Temizleyici Fırça Süngeri

Kosingna Renk Temizleyici Fırça Süngeri

Aynı fırçayla farklı renk mi? Neden olmasın! Bu sihirli süngerle fırçanı kuru kuruya temizle, rengi anında değiştir, makyaja hız kesmeden devam et. Temizle–geç kutusu tam bir zaman kazandırıcı.

Kosingna Renk Temizleyici Fırça Süngeri

Catime Yağ Emici Kağıt

Catime Yağ Emici Kağıt

Cilt parladıysa, hemen bir kağıt çek! Bu minikler cildin doğal dengesini bozmadan fazla yağı alıyor, makyajın yerli yerinde kalıyor. Parlama krizlerine sonsuza dek elveda. 

Catime Yağ Emici Kağıt

Note Cosmetics Natural Kaş Kalemi

Note Cosmetics Natural Kaş Kalemi

Kaşlarında doğal bir dokunuş mu istiyorsun? Bu kalem boşlukları doldurup mat ve kadifemsi bitişle kaşlarını belirginleştiriyor. Arka kısmındaki fırça ile kaşlarını tarayarak daha doğal bir görünüm elde edebilirsin. Kaş makyajında pratik ve etkili bir yardımcı.

Note Cosmetics Natural Kaş Kalemi

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NYX Professional Makeup Şeffaf Kaş Sabitleyici Maskara

NYX Professional Makeup Şeffaf Kaş Sabitleyici Maskara

Kaşlar sabahın ilk ışığından akşamın son dakikalarına kadar yerli yerinde. Kaşlarını sabitlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sür, taramayı unutma ve gün boyu uçuşan kaşlardan uzak dur. Hem doğal hem de etkili, yapışkan his olmadan, sadece kusursuz kaşlar.

NYX Professional Makeup Şeffaf Kaş Sabitleyici Maskara

RYMAUP Göz Farı Aplikatörü

RYMAUP Göz Farı Aplikatörü

Göz makyajını kolaylaştıran bu set, fırçayı ve aplikatörü bir arada sunuyor. Silikon göz kalemiyle mükemmel çizgiler çizip fırça ile göz farını kusursuzca dağıtabilirsin. Üstelik maskara korumasıyla her şey yerli yerinde! Hem pratik hem de çok amaçlı. Göz makyajında profesyonellik artık seninle!

RYMAUP Göz Farı Aplikatörü

Venzen Iconsign 2in1 Lash Lift & Kaş Laminasyon Seti

Venzen Iconsign 2in1 Lash Lift & Kaş Laminasyon Seti

Kirpiklerinizi ve kaşlarınızı şımartmanın tam zamanı! Bu setle, kirpik liftingi ve kaş laminasyonu bir arada! Kirpiklerinizi kıvır, hacim kazandır, kaşlarınıza mükemmel şekil verebilirsin. Balm yapıştırıcı sayesinde uygulama kolay, sonuç mükemmel! Her şey elinizin altında, göz makyajınız artık profesyonel dokunuşlarla parlasın.

Venzen Iconsign 2in1 Lash Lift & Kaş Laminasyon Seti

Daubigny Fondöten Fırçası

Daubigny Fondöten Fırçası

Bu fırçayla fondöten uygulamak adeta bir sanat! Yumuşacık kılları sayesinde cildinde iz bırakmadan, pürüzsüz bir görünüm elde edersin. Sıvı, krem veya pudra ürünlerle mükemmel uyum sağlıyor. Makyaj rutinini keyifli bir deneyime dönüştürmek için ideal bir yardımcı.

Daubigny Fondöten Fırçası

SunplusTrade LED Işıklı & Büyütmeli Makyaj Aynası

SunplusTrade LED Işıklı & Büyütmeli Makyaj Aynası

O göz pınarına taşan farı da, minicik eyeliner hatasını da kaçırmak yok artık. Bu LED ışıklı ayna her detayı net gösterip, esnek kuğu boynuyla 'şöyle azıcık sola' derdine son veriyor. Kablosuz, taşınabilir ve tam senlik! Evde, valizde, her yerde makyaj köşesi kurmak artık mümkün.

SunplusTrade LED Işıklı & Büyütmeli Makyaj Aynası

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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