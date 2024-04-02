3 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sosyalleşmenin eğlencenin ve hayata vakit ayırmanın tam zamanı! Zira Venüs ve Neptün'ün kavuşumu, sosyal çevrende yeni ve anlamlı bağlantılar kurmana yardımcı oluyor.

Aşk hayatında, arkadaşlıkların derinleşebileceği ve romantik ilişkilere dönüşebileceği bir dönemdesin. Tabii bu durum mevcut ilişkinde stres de yaratabilir. Alışkanlıklarından ve düzeninden yakın bir arkadaş için vazgeçmeyi düşünebilirsin. Güçlü bazı duygular ve arzularla başa çıkmakta zorlandığın bir gün seni bekliyor. Bu sıralar partnerinle yaşayacağın sorunlar sosyal çevrene de yansıyabilir. İlişkilerini ve isteklerini doğru değerlendirmelisin.

Bu arada, sağlığına da dikkat etmelisin. Bir takım dolaşım sistemi sorunları yaşayabilirsin. Belki de bayram öncesi bir doktor kontrolü iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...