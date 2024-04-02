3 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün statünü ve toplumdaki konumunu korumalısın. Zaten, Venüs ve Neptün'ün kavuşumu da kariyerinde ve toplumdaki imajında önemli etkiler yaratıyor. Attığın her adımda profesyonel imajına dikkat etmelisin! Bugünü riske atmamalısın.

Bugün mutlaka, profesyonel imajını güçlendirecek projelerde yer almaya çalış. Vakıf işleri, hayrı etkinlikler ya da gönüllü projelerde yer almayı planlayabilirsin. Maddi gücünü, mal varlığını ve iş hayatındaki statünü her zamankinden daha fazla önemsemelisin. Rüzgar tersine eserken bulunduğun konumu korumaya özen göstermelisin. Fakat dikkatli olmalısın, çok yakınında kuyunu kazan birileri olabilir. Güvendiğin kişileri bugün için biraz daha sıkı denetim altında tutmak isteyebilirsin. Hatta bazı ihale ya da dava dosyaları hakkında partnerine dahi haber vermeden karar alman gerekebilir. Stresli bir gün seni bekliyor. Zaman zaman dinlenmeye ve zihnini arındırmaya özen göster. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...