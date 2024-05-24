29 Olan Canseven'den Davulla Terapi Yapan Saraçoğlu'na 24 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
29 Olan Canseven'den Davulla Terapi Yapan Saraçoğlu'na 24 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, su gibi olduğu kombinini paylaşmaya doyamadı.
Gülşen, İzmir'e uçtu.
Afra Saraçoğlu siniri davuldan çıkardı.
Melis Sezen, saçları konusunda verdiği doğru kararı bir kez daha dillendirdi.
Yasemin Şefkatli ikizleri kontrole götürdü, eşini kadraja almayı da unutmadı.
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Gonca Vuslateri'nin ev günüydü.
Kerimcan Durmaz, Samet Liçina'nın doğum günü partisindeydi.
Danla Bilic de Cemal Can Canseven'in...
Cemal Can Canseven, 29 oldu.
Şeyma Subaşı kızıyla köpüklerin tadını çıkardı.
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Demet Akalın, Paris'e veda etti.
Berfu Yenenler, güne güzel başladı.
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