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29 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

29 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 08:18

29 Ocak Pazartesi, haftanın ilk gününde ve Ocak ayının son haftasında televizyonda neler olduğu merak ediliyor. Tatilinin bitmesine az bir zaman kalan öğrenciler yayın akışında kendileri için ne olduğunu merak ederken, popüler dizilerin sıkı takipçileri de yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 29 Ocak Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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29 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

29 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 06:25 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 14:45 Diriliş Ertuğrul

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

29 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

29 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20.00 Hababam Sınıfı Tatilde

  • 22:15 Tarzan Rıfkı

29 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

29 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Safir

29 Ocak Pazartesi FOX (NOW TV) Yayın Akışı

29 Ocak Pazartesi FOX (NOW TV) Yayın Akışı

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Kopuk

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

  • 23:45 Kopuk

29 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

29 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
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29 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

29 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

29 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

29 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Aşka Düşman

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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