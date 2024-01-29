29 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

29 Ocak Pazartesi, haftanın ilk gününde ve Ocak ayının son haftasında televizyonda neler olduğu merak ediliyor. Tatilinin bitmesine az bir zaman kalan öğrenciler yayın akışında kendileri için ne olduğunu merak ederken, popüler dizilerin sıkı takipçileri de yeni bölümlerin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 29 Ocak Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...