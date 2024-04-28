29 Nisan Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Mars ve Neptün'ün kavuşumu, iç dünyanda derinlemesine bir arınma ve yenilenme süreci başlatıyor. Duygusal olarak kendini daha hassas hissedebilir, hayatında temizlik yapma ihtiyacı duyabilirsin. Zira, Venüs'ün Boğa burcundaki konumu da ilişkilerinde stabilite ihtiyacını artıyor. Bu yüzden özellikle sosyal ilişkilerinde daha hassas olabilirsin. Arkadaşlarını ve dostlarını sınandığın, yalan ve ihanetlere karşı her zamankinden daha hassas olduğun bir süreçtesin.

Aşk hayatında da durum pek farklı değil. İlişkilerinde samimiyet ve ciddiyet arayışın artarken, gerçek duyguların önemi ön plana çıkacak. Partnerinle arana mesafe girebilir. Günlük yaşamında ise sağlık ve düzen konularına ekstra özen göstereceksin. Doktor kontrolünde ilerlemen ve sağlığın için yeni bir düzen inşa etmen gerekebilir. Dikkatli ve sağlıklı kal. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...