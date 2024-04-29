29 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bir türlü yerinde duramayan, hangi ülkede olduklarını kestiremediğimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Son dönemde ayrıldıklarına ilişkin bir takım haberler magazin dünyasında dolaşsa da ikiliden hemen yalanlayan bir hamle geldi. Dosta düşmana nispet yaparcasına mutluluklarını paylaştılar!
2. MasterChef Türkiye'ye katılan pek çok yarışmacı sempatik tavırları ve eğlenceli halleriyle akıllarımıza kazındı biliyorsunuz. Bu isimlerden bir tanesi de Tahsin Küçük. Hem kendi sezonunda hem de All Star sezonunda büyük bir şov yapan ve dikkat çeken Tahsin Küçük, Evrim Akın'la Ev Gezmesi programının son konuğu oldu. Evlerinin kapısını açan Tahsin, seyircilerden "ruhsuz" eleştirisi aldı...
3. Cem Yılmaz'ın gösterisi esnasında Hasan Can Kaya'dan söz etmesi yeni bir polemiğin başlamasına sebep olmuştu. Ünlü isimler taraflarını sosyal medya paylaşımları ile belli etmeye başlarken, Fatih Altaylı da yorumunu esirgemedi. Altaylı'nın "Aynı ligde değiller, kıskanmış olabilir" ifadeleri dikkat çekti.
4. Sabancı ailesinin biricik ve şimdilik tek gelini Nazlı Sabancı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çok konuşuluyor bildiğiniz gibi. Hele müstakbel eltisi Hande Erçel de işin içindeyse. Ancak bu sefer Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya şov yaptığı fotoğraflarıyla gündemde. Arzu Sabancı'nın memleketi Artvin'e giden Nazlı Sabancı bizi bir kez daha şaşırttı.
5. Zeynep Bastık, Temmuz ayında 30. yaşını kutlamıştı hatırlarsanız. Epey büyük ve eğlenceli bir parti veren ünlü şarkıcının doğum gününe Kobra Murat sürprizi damgasını vurmuştu. Aylar önce düzenlenen partiden bahseden Kobra Murat, ne kadar ücret kazandığını açıkladı!
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6. Sosyal medyanın varlık gösterdiği her bir platformda övmelere doyamadığımız bir isim var ki o da Kıvanç Tatlıtuğ. Yakışıklılığı bir yana dursun, şimdilerde oğlu Kurt Efe'yle verdiği pozlara hayran hayran baktığımız Tatlıtuğ yine dibimizi yerlere düşürdü! Yaptığı paylaşımlarla armut dibine düşermiş sözünü bir kez daha kanıtladı...
7. Yüz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren, sağ gözünde gerçekleşen retina yırtılmasının suçunu nazar değdirenlere attı!
8. Takvim'den Aydın Hamza'nın özel haberine göre, spor salonunda objektiflere yansıyan Hülya Avşar, yeni oyuncular hakkında sert eleştirilerde bulundu!
10. Geçtiğimiz gün yayınladığı yeni klibi "Mecbursun"da direkt göze çarpan estetikleriyle gündeme oturan Sertab Erener, yeni halini beğenmeyip eleştirenlerin yorumları karşısında sessiz kalamadı!
11. Hamilelik senaryosuyla büyük tartışmalar yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in askere gideceği beklenirken evlilik haberi vermesi ağızları açık bırakmıştı. Askere gitmemek için ne yapacağını şaşırıp önce yeniden hamileliği gündeme getirmeye çalışan Mükremin, bu sefer de telli duvaklı gelin oldu!
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12. Yüzü olduğu markanın gecesine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusundan rahatsız oldu. Muhabirlerin sorusuna verdiği kapak gibi cevapla gündeme oturan Tatlıtuğ, yine tüm asaletini korudu!
13. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanarak kardeşi Bahar Candan ile birlikte cezaevine gönderilen Nihal Candan yaşadığı hastalık sebebiyle tahliye edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; tahliyeye müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz haklı görülürse Nihal Candan’a yeniden cezaevi yolu gözükecek.
14. Furkan Andıç'la beraber Cadı isimli yeni bir filmde rol alacak olan Buse Meral, Birsen Altuntaş'a röportaj verdi. Aras Bulut İynemli'yle aşk hayatı sorulduğunda gerilen Buse Meral kaçamadı, aşkı kabullendi.
15. @muhabironline'a konuşan Danla Bilic, Çakal'la ayrılığının ardından aşkla ilgili sorulara ilk kez cevap verdi!
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