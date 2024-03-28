29 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün zarif enerjisiyle ahenk ve estetiğin daha da ön plana çıkacak. Belli ki bugün dik duruşun ve şıklığın göz kamaştıracak. İlişkilerinde etin artacak, hatta uyum ve denge romantik ilişkilerinin dinamiklerini değiştirecek. Bu da ilişkindeki sorunların biteceğine, partnerinle arandaki bağların güçleneceğine işaret ediyor.

Aslında konuyu bir de ekileyiciliğin ve dikkat çekiciliğin açısından ele alırsak, bu halinle istediğin kişinin dikkati çekebileceğini de söylememiz gerekir. Yoksa yeni bir aşkın kapısını çalmaya mı hazırlanıyorsun? Bu arada bir süredir aklını kurcalayan sağlık sorunlarını da artık göz ardı etmemlisin! Sağlığın için bir takım tetkikler yaptırman ve doktor kontrolünden geçmen gerekebilir. Mental dengeni korumak için güzellik ve sanatla iç içe olabileceğin aktiviteleri tercih etmelisin. Biraz huzur ve kendine dönmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...