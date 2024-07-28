28 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla savaşan oğlu Harun'un hayatını kaybettiğini öğrenmiştik. Soyman'ın acı haberle yıkıldığı anlarda Dünya Güzellerim programında beraber yer aldığı Banu Alkan'ın art arta kendini paylaşmasına tepki yağdı.
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2. Tüm dünyayı keşfetmeye karar almışçasına gezen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti bu sefer de Mikanos'a çıkarma yaptı. Hande'nin çılgınlar gibi dans edişini kameraya alan Hakan Sabancı'nın bu halleri elbette gözlerden kaçmadı!
3. tv100 Magazin Hattı'ndan Doğukan Rişvan'ın özel haberine göre; oyuncu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını partneri Afra Saraçoğlu'yla ayrılığını ilk kez doğruladı.
4. Safiye Soyman yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden evladı Harun Akaröz'ün vefatıyla sarsıldı. Oğlunun kaybından sonra Burdur’a gelen Soyman gözyaşları içinde görüntülendi. Acılı anneden gelen "Allah kimseye evlat acısı göstermesin... O melek oldu" sözleri yürekleri dağladı.
5. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlu Harun'u kaybetmesinden sonra kendisini paylaşmalara doyamayan Banu Alkan aldığı tepkilerin ardından başsağlığı diledi!
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6. Safiye Soyman'n yıllardır MS hastalığıyla mücadelen eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. Evladının vefatıyla sarsılan Safiye Soyman, cenazede gözyaşlarına boğulurken hayat arkadaşı Faik Öztürk Safiye'sinin anneliğini anlattı.
7. Youtube videolarıyla tanıdığımız internet ünlüsü Berkcan Güven, eski sevgilisiyle bir ayrıl bir barış birlikteliğiyle gündeme geliyordu. Fakat ikilinin yollarını bu sefer kesin bir şekilde ayırmış olacak ki Berkcan Güven ve yeni sevgilisi Hailey Eylül Sani birlikte görüntülendi.
8. Geçtiğimiz gün konserinde hayranı sahneye atlamak isteyince korumasıyla çarpışan Hadise'nin verdiği tepki "abartı" bulunmuştu. Açıklama yapmak için Kıbrıs konserini bekleyen Hadise, kendisiyle alay edenlere sert çıkıştı.
9. Yeşilçam'ın oldukça kıymetli jönlerinden Ediz Hun ile ilgili sosyal medyada çıkan rahatsızlık haberi sevenlerini epey üzmüştü. Bu konuya yönelik açıklama ise bizzat Ediz Hun'dan geldi.
10. Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça bahsettiren güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşıyor. Şahinkaya, ''Ufukta evlilik var mı?'' sorularına verdiği yanıtla oldukça şaşırttı.
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11. Aslı Enver, doğum yaptığından ve 6. ayında yüzünü hepimize gösterdiğinden beri dünyalar güzeli kızı Elay gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz! Bugüne dek her pozuyla kalp çalan Elay'ın hepsi birbirinden cici kombinlerini sizin için derledik. Buyurun, hep beraber bir daha eriyelim sonra da favoriye karar verelim! 🧿
12. Hande Soral'ı yakalayan muhabirler, Bensu Soral ile ilgili bir soru sordu. Hande Soral, kardeşiyle ilgili gelen soruya ne diyeceğini bilemedi.
13. Banu Alkan, önce evladını kaybeden arkadaşı Safiye Soyman'a başsağlığı dilemeyip kendini paylaşmaya devam ettiği için tepki çekmiş, ardından nihayet bir başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Alkan'dan "keşke orada dursaydın" dedirten bir "başsağlığı" mesajı daha geldi. Dünya Güzellerim'den kalma bir pozu şarkılar eşliğinde paylaşan Alkan'ın gönderisine Kylie Jenner ve JLo'yu etiketlemesi oldukça saygısız bulundu.
14. Dönem dönem değiştirdiği imajıyla gündeme gelen karizmatik oyuncu Çağtay Ulusoy, yakın arkadaşının kızıyla verdiği pozla kendine yeniden hayran bıraktı.
15. İmla ve yazım hatalarının kraliçesi Demet Akalın, Khloe Kardashian'ın vefa dolu gönderisini pas geçemedi. Türkçe'yi söken Demo, bu sefer de İngilizce'ye sardı!
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