28 Haziran Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sağlığın hakkında konuşmalıyız. Açıkçası, Ay'ın etkisinde olduğun bugün, kendine ve sağlığına daha fazla özen göstermek için harika bir gün. Bedensel ve ruhsal sağlığına ilişkin beklenmedik gelişmeler yaşanmadan önce hayatını önemsemlisin. Kendini bir süredir ihmal ediyor olabilir misin? Belki de beslenme alışkanlılarını ve hareketlilik seviyeni gözden geçirmelisin. Ne dersin, biraz doğa yürüyüşü ya da spor aktivitesi sana iyi gelmez mi?

Tüm bunların yanında bugünlerde sağlığınla ilgili kuruntulara kapılabilirsin. Bu kuruntuları gidermek için doktor kontrolü yaptırmak iyi bir fikir olabilir. Böylece mental anlamda da rahatlayabilirsin. Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilecek beslenme alışkanlıklarından ise kaçınmalısın, bizden söylemesi!

Son olarak bugün aşk hayatında da birtakım değişimler meydana gelebilir. Sanıyoruz, partnerinle birlikte kutlama yapmaya hazır olmalısın. Güzel haberler duymak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...