28 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Haziran Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Haziran Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Günlerdir üç bakanın istifa ettiği haberleri gündemi epey meşgul ederken, Habertürk yazarı Bülent Aydemir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını iddia etti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" şeklindeki paylaşımını hakaret içerikli bir paylaşımla retweet yapan hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Hesabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulaşım İstanbul hesabı olduğu ortaya çıktı. İBB, söz konusu paylaşımın siber saldırı sonrası gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Yılların miti olan "Burnu uzun erkeklerin penis boyu da daha uzun oluyormuş" lafı aslında gerçeği mi yansıtıyor? İspanya merkezli El Pais gazetesine röportaj veren Dr. Blanca Madurga adlı ürolog, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalara değinerek konuya açıklık getirdi.
İzmir'in Urla ilçesinde, beton pompa aracının borularını temizlerken elektrik akımına kapılan Onur Ürün, feci şekilde hayatını kaybetti. Onur Ürün'ün öldüğü gün, doğum günü olduğu öğrenildi.
Kastamonu’da kapatılan Özel Tema Koleji yöneticileri ile okulda çalışan öğretmenler arasında, arabulucu görüşmesi sırasında kavga çıktı. Okul yöneticileri tarafından darbedilen 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı yaralandı.
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Türkiye'nin en sevilen bilim insanlarından biri Celal Şengör bildiğiniz üzere. Kendisi olası İstanbul depremi sebebiyle İstanbul'u terk etmeyi düşündüğünü açıklamıştı hatırlarsanız.
‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in İstanbul’un Bebek ilçesindeki yalısı, satıldı. Yalının yeni sahibi belli oldu.
VNL 2024 öncesinde dünya sıralamasında bir numarada olan 'Filenin Sultanları', peş peşe mağlubiyetler sonrasında turnuvayı beklentilerin bir tık altında tamamlamıştı. Türkiye'nin puan kaybından sonra ümitlenen Brezilya ise şok bir Japonya mağlubiyeti sonrasında dünya birinciliğini İtalya'ya kaptırmıştı. Ancak bu mağlubiyet belli ki Brezilya'yı düşürmedi. Brezilya, son hareketle Olimpiyat moduna girdiğini dosta, düşmana duyurmuş durumda.
Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Buğra Koç'un başına gelenler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. 3 yaşındayken yanlış konulan hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisiyle yaklaşık 2,5 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören Buğra Koç'un başka bir hastanede yapılan geniş tetkikler sonrası gerçek hastalığı ortaya çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmesi sonrası gözler AK Parti'ye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da istifa ettikleri iddia edilirken, Mynet iki bakanlık yetkililerine ulaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir etkinlikte kullandığı "iş adamı" ifadesine yönelik bir düzeltme yaptı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024'e pek çok davetliyi götüren Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsane kaptanı Bülent Korkmaz'a bilet ayıbı yaptığı ortaya çıktı. Bülent Korkmaz, kendisini üzen olayı Youtube'da konuk olduğu bir futbol programında anlattı.
İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci ve Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten beklenmedik bir açıklama geldi. Elektrik zammına isyan eden gazeteci Cem Küçük, "Millet nasıl nefes alacak?" dedi.
Elazığ'ın Nimri Dağı'nda altın çıkarmak için açılan ve sadece cücelerin girip çalışabildiği iddia edilerek efsanelere konu olan tüneller, gizemini koruyor. Büyük ilgi gören tüneller, görenleri hayrete düşürüyor.
Kozmik olaylara belirli aralıklarla tanıklık ettiğimiz bu dönemde bizleri çok daha iddialı bir şeyler bekliyor! 2029'da Dünya'yı teğet geçmesi beklenen asteroit için şimdiden yapılan açıklamalar hem heyecan verici hem de ürkütücü...
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