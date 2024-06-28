Bir Cisim Yaklaşıyor Efendim: 2029'da Dünya'yı Teğet Geçecek, O Anlar 10 Bin Yılda Bir Gerçekleşmiş Olacak!
Bir Cisim Yaklaşıyor Efendim: 2029'da Dünya'yı Teğet Geçecek, O Anlar 10 Bin Yılda Bir Gerçekleşmiş Olacak!
Kozmik olaylara belirli aralıklarla tanıklık ettiğimiz bu dönemde bizleri çok daha iddialı bir şeyler bekliyor! 2029'da Dünya'yı teğet geçmesi beklenen asteroit için şimdiden yapılan açıklamalar hem heyecan verici hem de ürkütücü...
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19 Haziran 2004'te keşfedilen 99942 Apofis adlı meteoritin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda çok kısa bir zaman içinde Dünya'ya teğet geçmesi bekleniyor.
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Adını Antik Mısır'daki kötülük tanrısı Apofis'ten alan asteroitin çok değil sadece 5 yıl sonra Dünya yüzeyinin 32 bin kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.
Apofis 2004 yılında ilk keşfedildiğinde gözlemciler onu tehlike sıralaması açısından 2'nci seviyeye yerleştirmişti. 10'uncu seviyenin 'küresel iklimi değiştirebilecek güçte kesin bir çarpışma' anlamına geldiğini hatırlarsak 2'nci seviye oldukça düşük bir seviyeydi.
Fakat yapılan son incelemeler onu bir anda 4'üncü seviyeye taşıdı, bu durum da görece risk faktörünün artması demek oluyordu.
Yine de çarpışma ihtimalinin neredeyse ortadan kalktığını duyuran bilim insanları, 2029'un yanı sıra 2036 ve 2068'de de yakın karşılaşmalar yaşanabileceğini ancak 2029'daki deneyimin çok daha başka olacağını duyurdu.
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Avrasya'nın da içinde olduğu Doğu Yarımküre'den neredeyse teleskopsuz dahi gözlemlenme ihtimali bulunan 2029'daki karşılaşma için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) çarpıcı bir yorumda bulunuyor.
ESA yetkilileri, 2029 yılında yaşayacağımız tecrübe için şu yorumda bulunuyor: "Ancak 10 bin yılda bir gerçekleşebilecek bir olay. Bir insan yaşamında karşılabilecek en nadir uzay olaylarından biri olacak."
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