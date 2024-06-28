Bir Cisim Yaklaşıyor Efendim: 2029'da Dünya'yı Teğet Geçecek, O Anlar 10 Bin Yılda Bir Gerçekleşmiş Olacak!

Kozmik olaylara belirli aralıklarla tanıklık ettiğimiz bu dönemde bizleri çok daha iddialı bir şeyler bekliyor! 2029'da Dünya'yı teğet geçmesi beklenen asteroit için şimdiden yapılan açıklamalar hem heyecan verici hem de ürkütücü...

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