28 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün zihninde çokça ses ve düşünce dolaşıyor olabilir. Odaklanma sorunları yaşayabilirsin. Yıl bitmeden çözmek istediğin meseleleri düşünürken kendini bir çıkmaza ya da zihinsel döngüye sokabilirsin. Merkür Mars Birleşiminin etkisiyle zihinsel faaliyetlerini kontrol etmek kolaylaşabilir. Böylece sorunların çözümüne odaklanabilirsin.

İşler düşündüğünden çok daha kolay bir şekilde yoluna girecek. Günün ikinci yarısında huzur ve rahatlık hissin de artabilir. Yine de bugün radikal kararlar almadan önce nefes egzersizi ve meditasyonla düşüncelerini netleştirmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...