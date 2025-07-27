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27 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

27 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2025 - 21:40

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Diyanet Açıkladı: Rüşvet Aldığı İddia Edilen Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Diyanet Açıkladı: Rüşvet Aldığı İddia Edilen Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke sorumlusu olan Ahmet Daştanbek’in sosyal medyada yayınlanan bir videosunda para sayma görüntüleri yer almıştı. Daştanbek’in rüşvet alarak aldığı paraları saydığı iddia edilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu görüntüler sonrasında ismi geçen görevli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bursa’da Orman Yangını: Bursa’daki Athena Konseri Yarıda Kaldı

Bursa’da Orman Yangını: Bursa’daki Athena Konseri Yarıda Kaldı

Bursa’da dün akşam saatlerinde Kestel ilçesinde başlayan orman yangını Gürsü ilçesine de sıçramış ve alevler kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etmişti. Binlerce vatandaş yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilmişti. Son yapılan açıklamada yangının enerjisinin düştüğü ve kısa sürede kontrol altına alınacağı duyurulmuştu.

Öte yandan dün akşam Bursa’da konser veren Athena grubunun konserinin de yangın nedeniyle yarıda kaldığı ortaya çıktı.

Ülkemizin Dört Bir Yanı Yangın ile Mücadele Ederken Elini Taşın Altına Koyan Vatandaşlar Umutları Yeşertti

Ülkemizin Dört Bir Yanı Yangın ile Mücadele Ederken Elini Taşın Altına Koyan Vatandaşlar Umutları Yeşertti

Ülkemizin dört bir yanı, aylardır yangın ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz gün yine pek çok ilimizde yangın giderek şiddetini artırdı. Söndürme çalışmalarında hem görevliler hem vatandaşlar canla başla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’taki yangınların kontrol altına alınmasın biraz daha zaman alacak.

Bu süreçte halkımız da mümkün olduğu kadar elini taşın altına koymaya çalıştı. Ülkenin. dört bir yanından gelen dayanışma görüntüleri şu zor günlerde iyiliğe olan inancı artırdı.

Karabük’teki Orman Yangını 5. Gününde: Dumanlar Bolu’da Gökyüzünü Kapladı

Karabük’teki Orman Yangını 5. Gününde: Dumanlar Bolu’da Gökyüzünü Kapladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 18 köy ve 50 mahalle boşaltılırken, Karabük-Ankara otoyolu da ulaşıma kapanmıştı.

Karabük’teki orman yangını nedeniyle Bolu’da dumanlar gökyüzünü kapladı ve kentte kül yağışı etkili oldu.

Tarafını Belli Etti: Aydilge'den Mustafa Sandal'la Polemiğe Giren Lvbel C5'e Afilli Gönderme!

Tarafını Belli Etti: Aydilge'den Mustafa Sandal'la Polemiğe Giren Lvbel C5'e Afilli Gönderme!

Mustafa Sandal’la genç rapçi Lvbel C5 arasında “Hav Hav Hav” polemiği büyümüş, araya giren İrem Derici ortamı yumuşatmıştı. Tam herkes rahat bir nefes aldı derken bu kez sessizliğini koruyan bir isim topa girdi: Aydilge! Ünlü müzisyen, Lvbel C5’e şarkı sözlerin üzerinden göndermede bulundu.

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Ortalık Karıştı: İdo Tatlıses'ten Polisin İhtarına Uymayıp Gözaltına Alınan Ablası Dilan Çıtak'a Sert Taş!

Ortalık Karıştı: İdo Tatlıses'ten Polisin İhtarına Uymayıp Gözaltına Alınan Ablası Dilan Çıtak'a Sert Taş!

Geçtiğimiz saatlerde polisin ihtarına uymayarak trafiği birbirine katan Dilan Çıtak'ın gözaltına alındığını öğrenmiştik. Sosyal medyanın gündemine oturan Dilan Çıtak'a bir taş da kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi.

Tatlıses, İzzet Çapa'nın Dilan Çıtak hakkında yazdığı sert paylaşıma beğeni bıraktı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Uyuşturucu Temini ve Öldürme Teşebbüsünden Gözaltında

ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Uyuşturucu Temini ve Öldürme Teşebbüsünden Gözaltında

ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer gözaltına alındı. İçer hakkında, uyuşturucu temini ve kastla öldürme teşebbüsü gibi suçlamalar yer alıyor.

Hakkında iddialar bulunan İçer'in gözaltında olduğu öğrenildi.

Ali Yerlikaya Açıkladı: Orman Yangınlarıyla İlgili 3 Kişi Tutuklandı

Ali Yerlikaya Açıkladı: Orman Yangınlarıyla İlgili 3 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, '22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından; 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi' açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak'ı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi

İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak'ı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafikte emniyet şeridinden ilerlerken polisin “dur” ihtarına uymadı. İddiaya göre Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü. Bunun üzerine görevli polis havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurdu.

NASA'nın Isı Haritasının Sosyal Medya ve Televizyonlarda "Yangın Haritası" Diye Paylaşılması Tepki Çekti

NASA'nın Isı Haritasının Sosyal Medya ve Televizyonlarda "Yangın Haritası" Diye Paylaşılması Tepki Çekti

Türkiye yurt genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadele ediyor. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkması sonrasında yurdun dört bir yanında çıkan yangınlara müdahalenin ise yetersiz kaldığı iddia ediliyor.

Dün akşam Bursa’da yaşanan yangın sırasında bazı sosyal medya hesaplarında ve televizyon kanallarında NASA’nın Dünya ısı haritası, Dünya yangın haritası olarak paylaşılması ise tepki çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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