27 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Diyanet Açıkladı: Rüşvet Aldığı İddia Edilen Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Bursa’da Orman Yangını: Bursa’daki Athena Konseri Yarıda Kaldı
Ülkemizin Dört Bir Yanı Yangın ile Mücadele Ederken Elini Taşın Altına Koyan Vatandaşlar Umutları Yeşertti
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Tarafını Belli Etti: Aydilge'den Mustafa Sandal'la Polemiğe Giren Lvbel C5'e Afilli Gönderme!
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Ortalık Karıştı: İdo Tatlıses'ten Polisin İhtarına Uymayıp Gözaltına Alınan Ablası Dilan Çıtak'a Sert Taş!
ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer Uyuşturucu Temini ve Öldürme Teşebbüsünden Gözaltında
Ali Yerlikaya Açıkladı: Orman Yangınlarıyla İlgili 3 Kişi Tutuklandı
İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak'ı Polis Havaya Ateş Açarak Durdurabildi
NASA'nın Isı Haritasının Sosyal Medya ve Televizyonlarda "Yangın Haritası" Diye Paylaşılması Tepki Çekti
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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