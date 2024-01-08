27 Bin Liralık Atkısı Gündem Olan Sinan Oğan Vatandaşı Kemer Sıkmaya Çağırdı
27 Bin Liralık Atkısı Gündem Olan Sinan Oğan Vatandaşı Kemer Sıkmaya Çağırdı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin parlayan isimlerinden Sinan Oğan, 27 bin liralık atkısının etkisi geçmeden yine ilginç bir çıkışla gündemde. Ekonomi hakkında konuşan Oğan, vatandaşlara kemer sıkma çağrısı yaptı.
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Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,17 gibi dikkat çeken bir oy oranına ulaşmış ikinci turda ise Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.
Seçimlerden sonra uzun süre ortalarda gözükmeyen Sinan Oğan, geçtimiz haftalarda Londra'da 27 bin liralık Louis Vuitton atkı takarken görülmüştü.
Sinan Oğan, dün Türkiye İttifakı Balıkesir İl Kongresi'nde görüntülendi. Oğan burada yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili şunları söyledi: "Şu an ekonomide uygulanan doğru politikalara bizlerin de destek vermemiz gerekiyor. Eskilerin tabiriyle kemer sıkmak gerekiyor. Biraz sıkıntı yaşayacağız ancak bugün uygulanan ekonomi politikasının neticesini yıl sonuna doğru alacağımıza inanıyorum."
Sinan Oğan, hükümetin kaçak göçmenler konusunda geri göndermeler yaptığını ancak bunu duyurma konusunda başarısız olduğunu da ekledi.
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