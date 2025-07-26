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26 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

26 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 20:23

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Hatay'da 2 Asker Yüksek Ateş Şüphesiyle Şehit Oldu

Hatay'da 2 Asker Yüksek Ateş Şüphesiyle Şehit Oldu

Kahreden haber Hatay'dan geldi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, 25 Temmuz Cuma akşam saatlerinde yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerde 2'si şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Oğlunun Düğününde Fenalaştı: Kameralar İncelenince Eltisinin İçeceğe İlaç Kattığı Ortaya Çıktı

Oğlunun Düğününde Fenalaştı: Kameralar İncelenince Eltisinin İçeceğe İlaç Kattığı Ortaya Çıktı

Necla Üstünel adlı bir kadın oğlunun düğününde fenalaştı. Olayın ardından kamera görüntüleri izlenince aile şok yaşadı. Kuaförün güvenlik kamerası görüntülerinde Üstünel'in eltisinin içeceğe ilaç kattığı görüldü. Ekol TV'den Kemal Akagündüz'ün haberine göre olay taksirle yaralama kapsamında sonuçlandı. Ancak avukatların itirazıyla yeniden yargılama süreci başladı.

Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Türkiye’nin En Sıcak İli Belli Oldu!

Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Türkiye’nin En Sıcak İli Belli Oldu!

Türkiye Eyyamı Bahur sıcaklarının etkisi altında. Ülke en sıcak günlerini yaşarken sıcaklık rekorlar art arda geliyor. Sıcakla birlikte nefes almak bile zorlaşırken uzmanlar ve kurumlar 'Teyakkuz' açıklamalarında bulunuyor. Peki Türkiye'nin en sıcak ili hangisi? O kentimiz 50.5 dereceyle rekor kırdı! İşte ayrıntılar.

ABD'den Doktora Kabulü Alan ODTÜ Fizik Mezununun Vizesi Reddedildi

ABD'den Doktora Kabulü Alan ODTÜ Fizik Mezununun Vizesi Reddedildi

Artan vize reddi içinden çıkılamaz bir hal aldı. Vize reddi nedeniyle sadece yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar değil öğrenciler, sanatçılar, iş insanları da bulunduğu yerden kımıldayamaz hale geldi. Skandalın son örneği ise ODTÜ mezunu bir kişinin paylaşımıyla ortaya çıktı. ODTÜ Fizik mezunu Yunus Emre Sargut, ABD'den doktora kabulü aldı. Ancak Sargut'un vizesi reddedildi. Yaşananlara sosyal medyada tepki yağdı.

F1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de Yaşananlara Bir Kez Daha Tepki Gösterdi

F1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de Yaşananlara Bir Kez Daha Tepki Gösterdi

Formula 1’in efsane pilotu Lewis Hamilton, Gazze’deki insani krize karşı sessiz kalan uluslararası toplumu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, çocukların açlıktan ölmesine rağmen temel yardımların ulaştırılamadığını vurgulayan Hamilton, 'Bu sessizlik tarihe utançla geçecek' ifadelerini kullandı. İngiliz pilot, güçlü devletleri acil ateşkes ve yardım çağrısıyla göreve davet etti.

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MHRS'den Randevu Almak İstenler Önce Aile Hekimine Görünecekler

MHRS'den Randevu Almak İstenler Önce Aile Hekimine Görünecekler

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) önemli bir düzenlemeye gitti. 25 Temmuz 2025 itibarıyla uygulamaya alınan yeni sistemle birlikte, randevu almak isteyen vatandaşlar önce 'aile hekimine yönlendirme' ekranıyla karşılaşacak. Bu adım, hastaların doğru branşa yönlendirilmesini amaçlarken, hastanelerdeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.

Fenerbahçe Stadının Adı Değişti: Stadyumun Yeni İsmi Belli Oldu!

Fenerbahçe Stadının Adı Değişti: Stadyumun Yeni İsmi Belli Oldu!

Fenerbahçe Spor Kulübü Chobani firması ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır” denildi. 

Böylece Fenerbahçe stadının adı da değişmiş oldu. Peki Fenerbahçe stadyumunun yeni adı ne?

Oyuncu Meral Kaplan 23 Milyonluk Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındığı İddialarına Cevap Verdi!

Oyuncu Meral Kaplan 23 Milyonluk Dolandırıcılık Suçlamasıyla Gözaltına Alındığı İddialarına Cevap Verdi!

Milliyet'te yer alan habere göre, Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden Meral Kaplan'ın 23 milyon liralık dev bir dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alındığı iddia edildi! Arnavutköy’de bir arsanın satışı vaadiyle bir kişiden milyonlarca lira alan beş kişilik dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda, oyuncu Kaplan’ın hesabına aktarılan paralar olduğu söylendi.

Babası 11 Yıl Önce Bir Gemi Kazasında Kaybolmuştu: Oyuncu Begüm Akkaya Yaşadıklarını Anlattı!

Babası 11 Yıl Önce Bir Gemi Kazasında Kaybolmuştu: Oyuncu Begüm Akkaya Yaşadıklarını Anlattı!

Oyuncu Begüm Akkaya, Sibel Arna’nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılarak 11 yıl önce babasının hayatını kaybettiği trajik kazayı ve bu kaybın ardından yaşadığı duygusal süreci anlattı. Tekne kazasında denizde kaybolan ve bir daha haber alınamayan babasının ardından yaşadığı belirsizlik dolu yas süreci, Akkaya’nın samimi açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Serdar Ortaç’tan Yıllardır Merak Edilen Soruya Cevap: Şarkılarını Kime Yazdığını Açıkladı!

Serdar Ortaç’tan Yıllardır Merak Edilen Soruya Cevap: Şarkılarını Kime Yazdığını Açıkladı!

Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, bu kez bir konser ya da albümle değil; Orkun Işıtmak’ın YouTube kanalındaki “Yalan Makinesi” programıyla gündeme geldi. Program boyunca verdiği samimi yanıtlar ve kahkahalarla sosyal medyada büyük ilgi gören Ortaç, kendisine yöneltilen “Şarkılarını kime yazıyorsun?” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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