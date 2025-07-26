26 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Chobani firması ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Böylece Fenerbahçe stadının adı da değişmiş oldu. Peki Fenerbahçe stadyumunun yeni adı ne?