Hatay'da 2 Asker Yüksek Ateş Şüphesiyle Şehit Oldu
Kahreden haber Hatay'dan geldi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, 25 Temmuz Cuma akşam saatlerinde yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerde 2'si şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
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7 asker yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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2 asker şehit oldu. Gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları, akşam ise rahatsızlandıkları ileri sürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konu ile ilgili açıklama yaptı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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