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Hatay'da 2 Asker Yüksek Ateş Şüphesiyle Şehit Oldu

Hatay'da 2 Asker Yüksek Ateş Şüphesiyle Şehit Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 09:14

Kahreden haber Hatay'dan geldi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, 25 Temmuz Cuma akşam saatlerinde yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerde 2'si şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

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7 asker yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

7 asker yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda gerçekleşti. 7 asker dün akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 asker şehit oldu. Gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları, akşam ise rahatsızlandıkları ileri sürüldü.

2 asker şehit oldu. Gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları, akşam ise rahatsızlandıkları ileri sürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan askerlerden 29 yaşındaki Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları ileri sürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konu ile ilgili açıklama yaptı:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konu ile ilgili açıklama yaptı:

'İskenderun Denir Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 silah arkadaşımızın yüksek ateş şikayeti ile hastaneye sevk edilmişlerdir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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