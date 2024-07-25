26 Temmuz Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün etkileyiciliğini ve ikna kabiliyetini kullanmalısın. Özellikle ticari faaliyetler ve iş birlikleri sırasında, iletişim becerilerini tüm gücünle ortaya koymalısın. Zaten girdiğin her ortamda dikkat çekeceksin, şimdi tek yapman gereken bunu avantaja çevirmek. Zira Merkür'ün Başak burcundaki konumu, bugün yapacağın kritik görüşmelerin habercisi.

Banka, aracı kurum, vergi dairesi ya da mahkemenin devreye girdiği birtakım alım satımlara dahil olabilirsin. Bir ihaleye girebilir ya da bir mülkünü satışa çıkartabilirsin. Bu sayede finansal konularda düzeni yeniden sağlayabilirsin. Fakat attığın her adımda dikkatli olmalısın. Süreçlerin haklarını koruyan ve belgeli bir şekilde ilerlemesini sağlamalısın. Seni dolandırmaya çalışanlara karşı gözünü açık tutmalısın.

Merkür'ün etkisi altında aşk hayatından söz etmemek olmaz! Bu dönemde artan iletişim yeteneklerin ve çekiciliğin aşk hayatında hareketlendirecektir. Sense Merkür'ün etkisi altında her zamankinden daha tutulu ve heyecanlı olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...