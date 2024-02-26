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26 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

26 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 08:22

26 Şubat Pazartesi günü, Şubat ayının son haftasında ve haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merak konusu. Reyting yarışında birbiri ile kıyasıya rekabet halinde olan dizilerin akıbeti seyirci tarafından yakından takip ediliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 26 Şubat Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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26 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 05:45 İncir Ağacı

  • 07:00 Kara Ağaç Destanı

  • 10:30 Alişan İle Gülümse Hayata

  • 13:15 Seksenler

  • 14:10 Kara Ağaç Destanı

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

26 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güüldür Güldür Show

26 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06:10 Yeter

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 Atv Ana Haber

  • 20:00 Safir

26 Şubat Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

26 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
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26 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

26 Şubat Pazartesi TV8 Yayın Akışı

26 Şubat Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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