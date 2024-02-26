26 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

26 Şubat Pazartesi günü, Şubat ayının son haftasında ve haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merak konusu. Reyting yarışında birbiri ile kıyasıya rekabet halinde olan dizilerin akıbeti seyirci tarafından yakından takip ediliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 26 Şubat Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...