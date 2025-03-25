26 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugünden itibaren güçlü bir iyileşme enerjisiyle dolup taşabilirsin. Şifa enerjilerinin seni sardığını fark edebilir, ruhunun derinlerinde iz bırakan geçmişe veda edebilirsin. İçindeki gücü keşfetmene ve yaralarını sarmana yardımcı olan gücü ise Mars ile Chiron arasındaki kare açıdan alacaksın.

Belki de bu yüzden bir anlığına geçmişe dalacak, orada güzel şeyler de bulacaksın. Kırıldığın yerden iyileşmeye odaklanmak yerine içindeki güzelliklere odaklanmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Tam da bu noktada geçmişe dair hatıraların da tazelenebilir. Sevgiye sarıl ve güzelliklere odaklan.

Tüm bunlar sana bedensel anlamda da şifa ile dönebilir, unutma! İç huzur ve sakinlik sadece ruhsal anlamda değil, bedensel anlamda da şifa bulmanı sağlayabilir. İyilik halinin kalıcı olması için sen de vücudunun sesine kulak ver. Belki de rutin doktor kontrolleri şifayı kucaklayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...