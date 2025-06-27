26-27 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Defne Samyeli'nin Kızlarına Tepki Vermeme Nedeni Ortaya Çıktı
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Ezgi Mola'nın Boşanma Nedeni Ne?
Gizem Karaca'nın Kızının Adı Belli Oldu!
Beren Saat Kendine Hayran Bıraktı!
Enis Arıkan'dan Boşanma Yorumu Geldi!
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Kubilay Aka Pembe Saçtan Vazgeçti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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