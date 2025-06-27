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26-27 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

26-27 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 00:54

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Defne Samyeli'nin Kızlarına Tepki Vermeme Nedeni Ortaya Çıktı

Defne Samyeli'nin Kızlarına Tepki Vermeme Nedeni Ortaya Çıktı

Defne Samyeli'nin iki güzel kızı, özellikle küçük kardeş Derin Talu, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.  Defne Samyeli'nin bu paylaşımlara müdahale etmeme nedeni ortaya çıktı.

Ezgi Mola'nın Boşanma Nedeni Ne?

Ezgi Mola'nın Boşanma Nedeni Ne?

Çift, 21 Haziran’daki düğünde birlikte mutluluk pozları verirken, sadece 3 gün sonra, İzmir Adliyesi’nde sessiz sedasız tek celsede boşandı. Boşanma nedeni ortaya çıktı.

Gizem Karaca'nın Kızının Adı Belli Oldu!

Gizem Karaca'nın Kızının Adı Belli Oldu!

Oyuncu Gizem Karaca, uzun birliktelik yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile geçtiğimiz gün kız bebeklerini kucaklarına aldı.

Beren Saat Kendine Hayran Bıraktı!

Beren Saat Kendine Hayran Bıraktı!

Ünlü oyuncu Beren Saat,  yüzü olduğu şampuan markasının özel gecesinde 'Barbie bebeği' gibi mor elbisesi, açık saçları ve hafif makyajıyla sosyal medya gündemine oturdu.

Enis Arıkan'dan Boşanma Yorumu Geldi!

Enis Arıkan'dan Boşanma Yorumu Geldi!

Ezgi Mola'nın Mustafa Aksakallı ile olan 2 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından, eski dostu Enis Arıkan'dan açıklama geldi. Arıkan, Mola ile konuşmadıklarını belirterek, 'Hayırlısı olsun. İkisi de doğru olan kararı vermiştir zaten. Bir şey diyemem ben' dedi .

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Nazlı Sabancı Hakkında Şok İddia!

Nazlı Sabancı Hakkında Şok İddia!

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile peş peşe zor zamanlar geçiriyor olsa da sosyal medyadaki yeni paylaşımıyla ikinci hamilelik ihtimalini gündeme getirdi.

Fahriye Evcen İmaj Değiştirdi

Fahriye Evcen İmaj Değiştirdi

Burak ÖzçivitKuruluş Osman’daki sezon finalinin ardından sakallarını kısaltarak sadeliğe dönmüştü; bu move sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi sıra Fahriye Evcen’deydi!

Mustafa Sandal'a Kira Şoku!

Mustafa Sandal'a Kira Şoku!

Ünlü şarkıcı, tatilde Bodrum’da eşi Melis Sütşurup ile güneşlenip huzur dolu anlar yaşarken İstanbul’dan gelen haberle keyfi kaçtı. Etiler’de kiracı olduğu ultra lüks 3+1 dairede aylık 65 bin TL kira ödüyordu..

Kubilay Aka Pembe Saçtan Vazgeçti!

Kubilay Aka Pembe Saçtan Vazgeçti!

Aka, sosyal medya üzerinden birkaç hafta önce “Saçlarımın tadına bakmak istiyorum” notuyla pembe saçlı yeni imajını duyurmuştu. Aka eski saçlarına geri döndü!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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