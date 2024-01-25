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25 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

25 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 08:34

25 Ocak Perşembe günü yayın akışında hangi yapımların yer alacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. TV ekranlarında birbirinden güzel diziler, filmler, gündüz kuşağı programları, çizgi filmler ve yarışma programları seyircisi ile buluşmak için zamanını bekliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 25 Ocak Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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25 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

25 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:20 İncir Ağacı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 14:45 Diriliş Ertuğrul

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Çelik Yumruklar (Yabancı Sinema)

  • 22:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

25 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

25 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

  • 22:30 Kara

25 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

25 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

25 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

25 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

25 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı

25 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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25 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

25 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

25 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

25 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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