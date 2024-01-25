25 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

25 Ocak Perşembe günü yayın akışında hangi yapımların yer alacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. TV ekranlarında birbirinden güzel diziler, filmler, gündüz kuşağı programları, çizgi filmler ve yarışma programları seyircisi ile buluşmak için zamanını bekliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 25 Ocak Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...