25 Haziran Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Haziran Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Haziran Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Singapur’da bir casinoya giden bir kişi, oynadığı oyunda toplam 4 milyon dolar ikramiye kazandı. Büyük ikramiye kazandıktan sonra birden yere yığılan kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşları için yeniden cazip tatil destinasyonlarından olan Yunan Adaları, bayram tatilinde resmen Türk akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinde 50 binin üzerinden vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etti.
Bolu’da bulunan iki devlet hastanesinde çalışan 4 doktorun, ilaç mümessilleri ile ortak çalıştığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ilginç detaylar çıktı. Ortopedi doktorları, hastalara yazdığı ilaçlar için mümessillerden her küpür başına yüzde 50 ücret almış. Doktorların, mümessillere WhatsApp üzerinden yazdıkları her ilaç için kuğu emojisi gönderdiği soruşturma dosyasında yer aldı.
Halk TV, bugün gazeteci İsmail Saymaz ile yeniden anlaştığını duyurmuştu. İsmail Saymaz ile anlaşan Halk TV’de bugün bir de ayrılık yaşandı. Gazeteci Seyhan Avşar, uzun zamandır bünyesinde bulunduğu kanala sosyal medya üzerinden veda etti.
Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski kalecilerinden ve son olarak Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetmişti. Baba Demirel, bugün öğle saatlerinde göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İrfan Can Kahveci ile birlikte kritik Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Montella, Arda Güler’in Portekiz maçına ilk 11 başlamaması kararını takım doktoru ve performans antrenörlerinin verdiğini ifade etti. İrfan Can Kahveci ise takım içinde kulüpçülük olmadığını ve herkesin çok iyi anlaştığını söyledi.
Afrika ülkesi Kenya’da, hükümetin vergileri artırması sokaklarda büyük protestoların yapılmasına neden oldu. Ülkenin dört bir yanında sokaklara çıkılarak yüksek vergiler protesto edildi. Bir grup gösterici, parlemento binasını bastı. İddialara göre olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti.
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’te grup aşamasının son maçını Çekya ile oynayacak. Türkiye, Çekya karşısında en az 1 puan alması durumunda grubunu ikinci olarak tamamlayacak ve D Grubu’nun lideri Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, Fransa, Almanya, Portekiz ve İspanya gibi güçlü takımlarla da finale kadar eşleşmeyecek.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Benfica’da tamamlayan Portekizli oyuncu Rafa Silva ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, bugün özel uçakla İstanbul’a geldi. Silva, Beşiktaş’ın yeni sezonda giyeceği forma ile uçaktan iniş yaptı.
Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” adlı programına konuk olan ünlü şarkıcı Teoman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında düşüncelerini paylaştığı kesitle kısa sürede gündeme geldi.
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M6 Metro Hattı olarak bilinen ve ilk durağı Levent, son durağı ise Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü olan metro hattında Ekrem İmamoğlu’nun yolculuk yaptığı anlar İBB Haber’in Twitter hesabında paylaşıldı.
İngiltere’de bir grup iklim aktivisti, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın malikanesine izinsiz girerek eylemde bulundu. Aktivistlerin paylaştığı videoda bir kişinin, malikanede bulunan göle tuvaletini yaptığı görülüyor. Polis ekipleri, malikaneye izinsiz giren 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, restoranda düşerek başını sert bir cisme çarptı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. TİP’ten yapılan açıklamada, Şık’ın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.
Cevdet Akay, kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de yakalanan çete liderlerinin listesini mecliste açtı. 20,5 metre olan listeyi Twitter hesabından paylaşan CHP Meclis Üyesi Cevdet Akay “uzadıkça uzadı” notunu düştü.
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