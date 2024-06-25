İklim Aktivistleri İngiltere Başbakanının Malikesine Girdi ve Göle Tuvaletini Yaptı
İklim Aktivistleri İngiltere Başbakanının Malikesine Girdi ve Göle Tuvaletini Yaptı
İngiltere’de bir grup iklim aktivisti, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın malikanesine izinsiz girerek eylemde bulundu. Aktivistlerin paylaştığı videoda bir kişinin, malikanede bulunan göle tuvaletini yaptığı görülüyor. Polis ekipleri, malikaneye izinsiz giren 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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İklim aktivistileri yine çok konuşulacak bir protestoya imza attı.
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4 kişilik protesto ekibi, North Yorkshire’ın Kirby Sigston kentinde bulunan İngiltere Başbaknı Rishi Sunak’ın kullandığı malikaneye izinsiz olarak girdi.
“Youth Demand” isimli grubun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, protestoculardan birinin malikenin içinde bulunan göle tuvaletini yaptığı görülüyor.
Protestodan görüntüler 👇
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Dua et ki bizim gibi bir ülkede yaşamıyorsun yoksa ,götürürler merkeze sevdirirler herkese