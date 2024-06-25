İklim Aktivistleri İngiltere Başbakanının Malikesine Girdi ve Göle Tuvaletini Yaptı

İngiltere’de bir grup iklim aktivisti, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın malikanesine izinsiz girerek eylemde bulundu. Aktivistlerin paylaştığı videoda bir kişinin, malikanede bulunan göle tuvaletini yaptığı görülüyor. Polis ekipleri, malikaneye izinsiz giren 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.