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Bir Vatandaş, Ana Yolda Oturarak Eylem Yapan İklim Aktivistini Arabayla Ezmeye Çalıştı

Bir Vatandaş, Ana Yolda Oturarak Eylem Yapan İklim Aktivistini Arabayla Ezmeye Çalıştı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.03.2024 - 12:55

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Yurt dışında iklim aktivisti grup, yolda oturarak eylem yaptı. Eylem sırasında bir sürücüsü, iklim aktivistini yoldan çekmeye çalıştı ve aktivist yoldan çekilmeyince ezerek geçmeye çalıştı. O anlar içeriğimizde...👇

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İklim aktivistlerinin eylemlerini dünyanın dört bir yanında görüyoruz.

İklim aktivistlerinin eylemlerini dünyanın dört bir yanında görüyoruz.

Müzelerden yollara birçok aktivist iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmak için farklı eylemlere başvuruyor.

Müzelerden yollara birçok aktivist iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmak için farklı eylemlere başvuruyor.

Onlardan bir tanesi de ana yolda oturarak eylem yapan aktivist grubu oldu.

Onlardan bir tanesi de ana yolda oturarak eylem yapan aktivist grubu oldu.

Ve bir araç sürücüsü yoldan çekilmeyen aktivisti ezerek geçmeye çalıştı.

Ve bir araç sürücüsü yoldan çekilmeyen aktivisti ezerek geçmeye çalıştı.

O anları şöyle bırakalım...👇

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Ardından yorumlar da gecikmedi.👇
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