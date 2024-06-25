Ahmet Şık Hastaneye Kaldırıldı: Restoranda Düşerek Başını Çarpmış
Ahmet Şık Hastaneye Kaldırıldı: Restoranda Düşerek Başını Çarpmış
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, restoranda düşerek başını sert bir cisme çarptı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. TİP’ten yapılan açıklamada, Şık’ın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.
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TİP Milletvekili Ahmet Şık, Ankara’nın Çankaya ilçesinde gittiği restoranda tansiyonunun düşmesi sonrasında baş dönmesi yaşadı ve yere düştü.
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Başını sert bir cisme çarpan Ahmet Şık, restorana gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TİP’ten yapılan açıklamada, Milletvekili Ahmet Şık’ın kontrollerinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.
TİP'in açıklaması 👇
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