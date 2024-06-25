Ahmet Şık Hastaneye Kaldırıldı: Restoranda Düşerek Başını Çarpmış

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, restoranda düşerek başını sert bir cisme çarptı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. TİP’ten yapılan açıklamada, Şık’ın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.