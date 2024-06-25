Halk TV’de Ayrılık: Önemli Haberlere İmza Atan Seyhan Avşar Veda Etti
Halk TV’de Ayrılık: Önemli Haberlere İmza Atan Seyhan Avşar Veda Etti
Halk TV, bugün gazeteci İsmail Saymaz ile yeniden anlaştığını duyurmuştu. İsmail Saymaz ile anlaşan Halk TV’de bugün bir de ayrılık yaşandı. Gazeteci Seyhan Avşar, uzun zamandır bünyesinde bulunduğu kanala sosyal medya üzerinden veda etti.
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Halk TV’nin bugün Sözcü TV’den İsmail Saymaz’ı transfer etmesi sosyal medyada da çok konuşulmuştu.
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İsmail Saymaz’ın transferinin hemen ardından ise Halk TV’nin tanınan isimlerinden Seyhan Avşar görevinden istifa etti.
Avşar, kararın günler öncesinden alındığını da sözlerine ekledi.
Seyhan Avşar’ın veda mesajı 👇
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