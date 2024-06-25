Halk TV’de Ayrılık: Önemli Haberlere İmza Atan Seyhan Avşar Veda Etti

Halk TV, bugün gazeteci İsmail Saymaz ile yeniden anlaştığını duyurmuştu. İsmail Saymaz ile anlaşan Halk TV’de bugün bir de ayrılık yaşandı. Gazeteci Seyhan Avşar, uzun zamandır bünyesinde bulunduğu kanala sosyal medya üzerinden veda etti.