Doktorlara Reçete Operasyonu: WhatsApp’tan Kuğu Emojisi Atarak Haber Vermişler
Doktorlara Reçete Operasyonu: WhatsApp’tan Kuğu Emojisi Atarak Haber Vermişler
Bolu’da bulunan iki devlet hastanesinde çalışan 4 doktorun, ilaç mümessilleri ile ortak çalıştığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ilginç detaylar çıktı. Ortopedi doktorları, hastalara yazdığı ilaçlar için mümessillerden her küpür başına yüzde 50 ücret almış. Doktorların, mümessillere WhatsApp üzerinden yazdıkları her ilaç için kuğu emojisi gönderdiği soruşturma dosyasında yer aldı.
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Bolu’da ilaç mümessili olarak çalışan T.S. isimli kişi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne doktorlar hakkında ihbarda bulundu.
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Sağlık Bakanlığı da T.Ş'nin şikayetini İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk etmesinin ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktoru U.G. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorları H.K., R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı.
İlaç mümessili T.Ş., başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nde ifade verdi.
T.Ş'nin ifade tutanağına yansıyan iddialarında, "Hyalüronik Asit ve PRP işlemleri sonrası FTR uzmanı ve ortopedi uzmanlarıyla buluşarak alınan paranın yüzde 50'sini taraflarına veriyordum. Uzman Doktor U.G. Hyalüronik Asit kupürlerini topluyordu. Benimle buluştuğu günlerde kupürleri bana veriyordu. Ben de kupür karşılığı yüzde 50'sini ona veriyordum. U.G. para alma işlemine halen devam etmektedir. PRP işlemlerinde ise hasta direkt beni arıyordu. Kanı hemşire alıyor, bana veriyordu. Ben PRP hazırlamasını tamamlayıp hekime bilgi veriyordum. Hekim gelip hastaya PRP işlemini uyguluyordu. Hasta işlem bittikten sonra hastaneden ayrılmadan önce nakit olarak veya IBAN numarasından tarafıma havale ile para gönderiyordu. Yine paranın yüzde 50'sini hekime elden veriyordum. Yaklaşık 2-3 yıldır kupür toplamak yerine WhatsApp'tan bana mesaj atıyorlardı. R.Ö. kuğu emojisi atıyordu” diye konuştu.
T.Ş. ayrıca doktorların kendisine verdiği kupürler ile kendisine atılan kuğu emojilerinin ekran kayıtlarının yer aldığı 23 sayfalık belgeyi de İl Sağlık Müdürlüğü'nde soruşturmayı yürüten yetkililere teslim etti.
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