Doktorlara Reçete Operasyonu: WhatsApp’tan Kuğu Emojisi Atarak Haber Vermişler

Bolu’da bulunan iki devlet hastanesinde çalışan 4 doktorun, ilaç mümessilleri ile ortak çalıştığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada ilginç detaylar çıktı. Ortopedi doktorları, hastalara yazdığı ilaçlar için mümessillerden her küpür başına yüzde 50 ücret almış. Doktorların, mümessillere WhatsApp üzerinden yazdıkları her ilaç için kuğu emojisi gönderdiği soruşturma dosyasında yer aldı.