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Volkan Demirel’in Acı Günü: Hastaneye Kaldırılan Babası Hayatı Kaybetti

Volkan Demirel’in Acı Günü: Hastaneye Kaldırılan Babası Hayatı Kaybetti

Volkan Demirel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 19:30

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski kalecilerinden ve son olarak Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetmişti. Baba Demirel, bugün öğle saatlerinde göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

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Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden Volkan Demirel’in acı günü.

Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden Volkan Demirel’in acı günü.

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası 71 yaşındaki Ali Hacı Demirel Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası 71 yaşındaki Ali Hacı Demirel Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.

Hastane önünden görüntüler 👇

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