Volkan Demirel’in Acı Günü: Hastaneye Kaldırılan Babası Hayatı Kaybetti

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski kalecilerinden ve son olarak Hatayspor’un teknik direktörü olan Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetmişti. Baba Demirel, bugün öğle saatlerinde göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.