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Beşiktaş’ın Yeni Transferi Rafa Silva İstanbul’da: Yeni Sezon Formasını Giydi

Beşiktaş’ın Yeni Transferi Rafa Silva İstanbul’da: Yeni Sezon Formasını Giydi

Beşiktaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 22:12

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Benfica’da tamamlayan Portekizli oyuncu Rafa Silva ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, bugün özel uçakla İstanbul’a geldi. Silva, Beşiktaş’ın yeni sezonda giyeceği forma ile uçaktan iniş yaptı.

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Yeni sezona güçlü bir kadro kurma planıyla başlayan Beşiktaş, ilk büyük transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezona güçlü bir kadro kurma planıyla başlayan Beşiktaş, ilk büyük transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi biten Portekizli oyuncu Rafa Silva’yı sözleşme imzalamak için İstanbul’a getirdi.

Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi biten Portekizli oyuncu Rafa Silva’yı sözleşme imzalamak için İstanbul’a getirdi.

Rafa Silva, Beşiktaş’ın yeni sezonda giyeceği forma ile uçaktan iniş yaptı.

Rafa Silva, Beşiktaş’ın yeni sezonda giyeceği forma ile uçaktan iniş yaptı.

31 yaşındaki Rafa Silva, geçtiğimiz sezon Benfica ile tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 22 gol, 15 asistliklik performansıyla göz doldurdu.

31 yaşındaki Rafa Silva, geçtiğimiz sezon Benfica ile tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 22 gol, 15 asistliklik performansıyla göz doldurdu.

Beşiktaş, bedelsiz olarak kadroduna kattığı yıldız golcünün sözleşme şartlarını ise henüz açıklamadı.

Beşiktaş, bedelsiz olarak kadroduna kattığı yıldız golcünün sözleşme şartlarını ise henüz açıklamadı.

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