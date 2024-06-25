Beşiktaş’ın Yeni Transferi Rafa Silva İstanbul’da: Yeni Sezon Formasını Giydi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Benfica’da tamamlayan Portekizli oyuncu Rafa Silva ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu, bugün özel uçakla İstanbul’a geldi. Silva, Beşiktaş’ın yeni sezonda giyeceği forma ile uçaktan iniş yaptı.