Beşiktaş’ın Yeni Transferi Rafa Silva İstanbul’da: Yeni Sezon Formasını Giydi
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Rafa Silva İstanbul’da: Yeni Sezon Formasını Giydi
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Yeni sezona güçlü bir kadro kurma planıyla başlayan Beşiktaş, ilk büyük transferini gerçekleştirdi.
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Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi biten Portekizli oyuncu Rafa Silva’yı sözleşme imzalamak için İstanbul’a getirdi.
Rafa Silva, Beşiktaş’ın yeni sezonda giyeceği forma ile uçaktan iniş yaptı.
31 yaşındaki Rafa Silva, geçtiğimiz sezon Benfica ile tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 22 gol, 15 asistliklik performansıyla göz doldurdu.
Beşiktaş, bedelsiz olarak kadroduna kattığı yıldız golcünün sözleşme şartlarını ise henüz açıklamadı.
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