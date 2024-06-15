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Savunma Artık Ona Emanet! Beşiktaş Gabriel Paulista Transferini Resmen Açıkladı

Savunma Artık Ona Emanet! Beşiktaş Gabriel Paulista Transferini Resmen Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 12:15

Beşiktaş, İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirmesinin ardından ilk transferini açıkladı.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirmesinin ardından ilk transferini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Villarreal, Arsenal, Valencia ve son olarak da Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlılar, Villarreal, Arsenal, Valencia ve son olarak da Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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