Savunma Artık Ona Emanet! Beşiktaş Gabriel Paulista Transferini Resmen Açıkladı
Savunma Artık Ona Emanet! Beşiktaş Gabriel Paulista Transferini Resmen Açıkladı
Beşiktaş, İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirmesinin ardından ilk transferini açıkladı.
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Siyah-beyazlılar, Villarreal, Arsenal, Valencia ve son olarak da Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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