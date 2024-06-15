Röportaj Sırasında Almanya'ya Küfür Etti: İskoçyalı Küçük Taraftar Muhabiri Şaşkınlığa Uğrattı
Röportaj Sırasında Almanya'ya Küfür Etti: İskoçyalı Küçük Taraftar Muhabiri Şaşkınlığa Uğrattı
Almanya - İskoçya karşılaşması öncesinde bir canlı yayın kazası yaşandı. Maça dair görüşler alınırken küçük bir İskoçya taraftarı, muhabirin hiç beklemediği bir tepki verdi.
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Heyecanla beklenen EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde Almaya - İskoçya karşılaşması ile başladı.
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Panzerler, turnuvanın açılış maçında rakibini 5-1 mağlup ederek dev organizasyona müthiş bir başlangıç yaptı.
Maç öncesindeki bir yayın ise maçtan sonra sosyal medyada dikkat çekti.
İskoçyalı bir taraftarın canlı yayında Almanya'ya küfür ettiği görüldü 👇
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