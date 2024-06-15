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Röportaj Sırasında Almanya'ya Küfür Etti: İskoçyalı Küçük Taraftar Muhabiri Şaşkınlığa Uğrattı

Röportaj Sırasında Almanya'ya Küfür Etti: İskoçyalı Küçük Taraftar Muhabiri Şaşkınlığa Uğrattı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 09:58

Almanya - İskoçya karşılaşması öncesinde bir canlı yayın kazası yaşandı. Maça dair görüşler alınırken küçük bir İskoçya taraftarı, muhabirin hiç beklemediği bir tepki verdi.

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Heyecanla beklenen EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde Almaya - İskoçya karşılaşması ile başladı.

Heyecanla beklenen EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde Almaya - İskoçya karşılaşması ile başladı.

Panzerler, turnuvanın açılış maçında rakibini 5-1 mağlup ederek dev organizasyona müthiş bir başlangıç yaptı.

Panzerler, turnuvanın açılış maçında rakibini 5-1 mağlup ederek dev organizasyona müthiş bir başlangıç yaptı.

Maç öncesindeki bir yayın ise maçtan sonra sosyal medyada dikkat çekti.

Maç öncesindeki bir yayın ise maçtan sonra sosyal medyada dikkat çekti.

İskoçyalı bir taraftarın canlı yayında Almanya'ya küfür ettiği görüldü 👇

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