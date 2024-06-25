Kumarhanede Trajik Olay: Kumarda Kazandığı 4 Milyon Dolara Kalbi Dayanmadı
Kumarhanede Trajik Olay: Kumarda Kazandığı 4 Milyon Dolara Kalbi Dayanmadı
Singapur’da bir casinoya giden bir kişi, oynadığı oyunda toplam 4 milyon dolar ikramiye kazandı. Büyük ikramiye kazandıktan sonra birden yere yığılan kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Singapur’da bulunan Marina Bay Sands Casino isimli kumarhanede büyük ikramiyeyi kazanan ismi açıklanmayan bir adam trajik şekilde hayatını kaybetti.
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Oynadığı oyunla 4 milyon dolar kazanan adam aniden yere yığıldı.
Talihsiz adam, büyük ikramiye kazandıktan hemen sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İşte kumarhanede yaşanan trajik olayın görüntüleri 👇
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