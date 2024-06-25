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Kumarhanede Trajik Olay: Kumarda Kazandığı 4 Milyon Dolara Kalbi Dayanmadı

Kumarhanede Trajik Olay: Kumarda Kazandığı 4 Milyon Dolara Kalbi Dayanmadı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 17:12

Singapur’da bir casinoya giden bir kişi, oynadığı oyunda toplam 4 milyon dolar ikramiye kazandı. Büyük ikramiye kazandıktan sonra birden yere yığılan kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Singapur’da bulunan Marina Bay Sands Casino isimli kumarhanede büyük ikramiyeyi kazanan ismi açıklanmayan bir adam trajik şekilde hayatını kaybetti.

Singapur’da bulunan Marina Bay Sands Casino isimli kumarhanede büyük ikramiyeyi kazanan ismi açıklanmayan bir adam trajik şekilde hayatını kaybetti.

Oynadığı oyunla 4 milyon dolar kazanan adam aniden yere yığıldı.

Oynadığı oyunla 4 milyon dolar kazanan adam aniden yere yığıldı.

Talihsiz adam, büyük ikramiye kazandıktan hemen sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Talihsiz adam, büyük ikramiye kazandıktan hemen sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İşte kumarhanede yaşanan trajik olayın görüntüleri 👇

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