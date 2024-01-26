VIP Kumarhane Baskını Polis Amirinin Sonu Oldu: Süleyman Soylu’nun Kuzenini de Yakalamış

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Sarıyer Asayiş Büro Amiri S.M.K. 2021 tarihinde lüks rezidanstaki kumarhaneye baskın yaptı ve toplam 44 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yakalananlar arasında ünlü iş insanlarıyla beraber, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez de bulunuyordu. İddialara göre Sefa Dönmez, Süleyman Soylu’nun koruma müdürünü aradı. Telefonu kapattıktan sonra da Asayiş Şube Amiri S.M.K.’yi azarlamaya başladı. Asayiş Büro Amiri S.M.K., kumarhane basınından sadece 10 gün sonra tenzili rütbe (rütbesi düşürülerek) ile Eyüpsultan ilçesine grup amiri olarak sürüldü. 3 ay sonra da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.