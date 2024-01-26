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VIP Kumarhane Baskını Polis Amirinin Sonu Oldu: Süleyman Soylu’nun Kuzenini de Yakalamış

VIP Kumarhane Baskını Polis Amirinin Sonu Oldu: Süleyman Soylu’nun Kuzenini de Yakalamış

Süleyman Soylu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.01.2024 - 09:14

İstanbul’da lüks rezidansların yer aldığı Maslak 1453 projesinde bulunan VIP kumarhaneye baskın düzenleyen Asayiş Şube Amiri S.M.K., önce rütbesi düşürülerek başka bir karakolda görevledirildi, sonrasında ise suç örgütü kurma iddiasıyla tutuklandı. Toplam 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan ve polislikten de atılan amirin, kumarhanede eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzenini yakaladığı öğrenildi. Soylu’nun kuzeni olan Sefa Dönmez, 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Lüks rezidanslarda uyuşturu imalatı yapanlara ve kumar oynatanlara göz açtırmayan polis amirinin yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti.

Lüks rezidanslarda uyuşturu imalatı yapanlara ve kumar oynatanlara göz açtırmayan polis amirinin yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Sarıyer Asayiş Büro Amiri S.M.K. 2021 tarihinde lüks rezidanstaki kumarhaneye baskın yaptı ve toplam 44 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yakalananlar arasında ünlü iş insanlarıyla beraber, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez de bulunuyordu. İddialara göre Sefa Dönmez, Süleyman Soylu’nun koruma müdürünü aradı. Telefonu kapattıktan sonra da Asayiş Şube Amiri S.M.K.’yi azarlamaya başladı. Asayiş Büro Amiri S.M.K., kumarhane basınından sadece 10 gün sonra tenzili rütbe (rütbesi düşürülerek) ile Eyüpsultan ilçesine grup amiri olarak sürüldü. 3 ay sonra da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.

Baskından görüntüler 👇

Polis amiri, kamuoyunda Eren Şar davası olarak bilinen dava kapsamında tutuklandı. S.M.K.’nin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve yönettiği” iddia edildi. Ancak mağdur sıfatı ile dosyaya dahil edilenler duruşmalarda mağdur olmadığını, ifadelerinin baskı altında alındığını ve kötü muamele gördüklerini söyledi.

Polis amiri, kamuoyunda Eren Şar davası olarak bilinen dava kapsamında tutuklandı. S.M.K.’nin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve yönettiği” iddia edildi. Ancak mağdur sıfatı ile dosyaya dahil edilenler duruşmalarda mağdur olmadığını, ifadelerinin baskı altında alındığını ve kötü muamele gördüklerini söyledi.

Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Eren Şar, mahkemede, “Aylardır tutukluyum. Tutukluluğuma S.M.K.'nin tutukluluğuna üzüldüğüm kadar üzülmüyorum. S.M.K.’nin 15 yıllık memurluk hayatı vardı ve 5 aylık bir arkadaşlığımız vardı. S.M.K. ile beni Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü tanıştırdı. Beni 1 yıl sonra da salsanız, 3 ay sonra da salsanız, 6 ay sonra da salsanız veya salmasanız da benim bir gelirim var. Ama benim yüzünden okulunu okumuş, kolejini bitirmiş, ailesine bakmak zorunda olan bir adam benim yüzümden 16 aydır tutuklu” dedi.

Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Eren Şar, mahkemede, “Aylardır tutukluyum. Tutukluluğuma S.M.K.'nin tutukluluğuna üzüldüğüm kadar üzülmüyorum. S.M.K.’nin 15 yıllık memurluk hayatı vardı ve 5 aylık bir arkadaşlığımız vardı. S.M.K. ile beni Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü tanıştırdı. Beni 1 yıl sonra da salsanız, 3 ay sonra da salsanız, 6 ay sonra da salsanız veya salmasanız da benim bir gelirim var. Ama benim yüzünden okulunu okumuş, kolejini bitirmiş, ailesine bakmak zorunda olan bir adam benim yüzümden 16 aydır tutuklu” dedi.
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Tam 21 ay cezaevinde tutulduktan sonra S.M.K. 3 Mart 2023 tarihinde serbest bırakıldı. Bu süreçte polislikten ihraç edildi. Eren Şar’ın telefonunda, konuşup emniyet içerisinden bilgi aldığı anlaşılan polisler iddianameye girse de yargılanmadı. S.M.K. ile Eren Şar’ı tanıştıran Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü ise İstanbul’un bir başka önemli ilçesinde görevine devam ediyor.

Tam 21 ay cezaevinde tutulduktan sonra S.M.K. 3 Mart 2023 tarihinde serbest bırakıldı. Bu süreçte polislikten ihraç edildi. Eren Şar’ın telefonunda, konuşup emniyet içerisinden bilgi aldığı anlaşılan polisler iddianameye girse de yargılanmadı. S.M.K. ile Eren Şar’ı tanıştıran Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü ise İstanbul’un bir başka önemli ilçesinde görevine devam ediyor.

21 ay cezaevinde tutulan ve mesleğinden edilen S.M.K. çevresine yaşadıklarına dair şunları anlatıyor: “Maslak 1543’te çetelerin korkulu rüyası haline gelmiştim. Orada kurtarılmış bölge yaratılmıştı. Soylu’nun kuzeninin de yer aldığı son kumarhane baskınından sonra bana ‘sen yandın’ dediler. Sonra da bunlar yaşandı. ‘Benim bilgisayarımı, telefonumu inceleyin. Polnet sistemi de incelensin. Birine bilgi verdiysem de oraya çıkarılsın’ dedim. Ancak kimse umursamadı. Üzerime suç yıkıldı. Cemaatçi olsam bunları yaşamazdım.”

21 ay cezaevinde tutulan ve mesleğinden edilen S.M.K. çevresine yaşadıklarına dair şunları anlatıyor: “Maslak 1543’te çetelerin korkulu rüyası haline gelmiştim. Orada kurtarılmış bölge yaratılmıştı. Soylu’nun kuzeninin de yer aldığı son kumarhane baskınından sonra bana ‘sen yandın’ dediler. Sonra da bunlar yaşandı. ‘Benim bilgisayarımı, telefonumu inceleyin. Polnet sistemi de incelensin. Birine bilgi verdiysem de oraya çıkarılsın’ dedim. Ancak kimse umursamadı. Üzerime suç yıkıldı. Cemaatçi olsam bunları yaşamazdım.”

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