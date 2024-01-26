VIP Kumarhane Baskını Polis Amirinin Sonu Oldu: Süleyman Soylu’nun Kuzenini de Yakalamış
İstanbul’da lüks rezidansların yer aldığı Maslak 1453 projesinde bulunan VIP kumarhaneye baskın düzenleyen Asayiş Şube Amiri S.M.K., önce rütbesi düşürülerek başka bir karakolda görevledirildi, sonrasında ise suç örgütü kurma iddiasıyla tutuklandı. Toplam 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan ve polislikten de atılan amirin, kumarhanede eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzenini yakaladığı öğrenildi. Soylu’nun kuzeni olan Sefa Dönmez, 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Lüks rezidanslarda uyuşturu imalatı yapanlara ve kumar oynatanlara göz açtırmayan polis amirinin yaşadıkları bu kadar da olmaz dedirtti.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Sarıyer Asayiş Büro Amiri S.M.K. 2021 tarihinde lüks rezidanstaki kumarhaneye baskın yaptı ve toplam 44 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yakalananlar arasında ünlü iş insanlarıyla beraber, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez de bulunuyordu. İddialara göre Sefa Dönmez, Süleyman Soylu’nun koruma müdürünü aradı. Telefonu kapattıktan sonra da Asayiş Şube Amiri S.M.K.’yi azarlamaya başladı. Asayiş Büro Amiri S.M.K., kumarhane basınından sadece 10 gün sonra tenzili rütbe (rütbesi düşürülerek) ile Eyüpsultan ilçesine grup amiri olarak sürüldü. 3 ay sonra da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.