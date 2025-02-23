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24 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
23.02.2025 - 19:09

Sorunlar bitiyor, yeni bir sayfa açılıyor. Peki 24 Şubat Pazartesi günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünden itibaren hayatının ikinci aşamasına geçtiğini düşünmelisin. Zira bugüne dek yaşadığın aksaklıklar ve sorunlar sonunda ardında kalıyor. Senin için Mars'ın geri hareketini bırakıp ileri gitmeye başlaması ile kader değişiyor. 

İşlerin su gibi akacak... Özellikle geçmişten gelen sorunlar çözüme ulaşacak. Bir süredir devam eden davalar, vergi borçları ve aile arasında süre gelen miras tartışmaları son bulmak üzere. Yüklerinden arınarak kendin için yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilirsin. Kontrolü eline almak için çabaladığın bunca zamanın karşılığını alacak, kendi işinde güç sahibi olacaksın. Bu aşamada yeni iş ilişkileri ve sağlam temeller üzerine inşa edilmiş ortaklıklardan da söz edebiliriz. 

Gelelim, bu sürecin manevi ve ruhsal boyutuna. Üzerindeki yüklerden kurtulup dertlerden arındıkça kendine vakit ayırabilirsin. Şimdi kalbinin sesini dinleyip aşkı bulma zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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