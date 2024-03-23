24 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün değerini gözler önüne sermek istiyor gibisin... Tam da bu noktada Venüs ve Jüpiter'in olumlu açılanması, sosyal ve kişisel yaşamında büyük bir genişleme ve gelişme vaat ediyor. Aşk hayatında, içtenliğin ve ışıltının çekim gücü zirveye ulaşıyor. Yeni insanlarla tanışma fırsatı bulabilir, mevcut ilişkilerini ise daha samimi ve mutlu bir seviyeye taşıyabilirsin. Bugünkü ışıltın pek çok kişinin kalbini çalmanı ve girdiğin hemen her ortamda ilgi odağı olmanı sağlayabilir.

Haftanın son günü de olsa iş hayatınla ilgili planlara da devam ediyorsun! Fark yaratmanın ve yeteneklerinin iş hayatında ne kadar önemli olduğunun görülmesini istediğin açık. Bunun için plan yapman ve birkaç e-posta atman gerekebilir. Bugün senin için bir de uyarımız var: Yüksek enerjin nazara gelebilir! Aman dikkat. Sağlık durumunla ilgili konulara dikkat etmelisin. Genel bir iyimserlik ve enerji artışı motivasyonunu artırabilir, fakat göz ardı ettiğin sorunlar için bir doktor randevusu alsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...