24 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz gün başkent Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına ünlü isimler de tepki göstermeye başlamıştı. Önceki gün gerçekleşen bir etkinliğe katılan ve ödül alan Oktay Kaynarca'nın konuşma sırasındaki sözleri dikkat çekti.
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2. Ankara’da binlerce kişinin çalıştığı TUSAŞ fabrikasına dün akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. 5 vatandaşımızın şehit olduğu olay sonrası ülke ayağa kalkarken tepki gösteren isimlerden biri de Katarsis sunucusu klinik psikolog Gökhan Çınar oldu.
3. Her açıklamasıyla ayrı bir olay olan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın bu sefer de Twitter (X) hesabından cinsel perhize girdiğini duyurdu.
4. Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimler tepkilerini dile getirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün düzenlenen bir davete katılan ünlü isimler olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da o isimlerden biri oldu.
5. Bir anda ilan ettikleri aşkları ile herkesi şaşırtan Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde el ele görüntülenen çiçeği burnunda çiftimizin pozunda dikkat çeken detay ise Koç'un sevgilisine yetişmek için giydiği kalın taban ayakkabılar oldu!
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6. Temiz Magazin'in haberine göre hastaneden taburcu olmasının ardından dışarda görüntülenen Reha Muhtar, Nilüfer hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.
7. Türkiye'nin ilk erkek makyaj YouTuber'ı olan ve cinsiyet geçiş ameliyatı geçiren Arya Arda Bektaş, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı ile eski ortağı tarafından tehdit edildiğini duyurdu.
8. Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımızdan biri de makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici oldu. Hikayesiyle yürek yapan Zahide hakkında paylaşım yapan Berna Laçin adeta boğazımıza bir yumru oturttu.
9. Ankara'da TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısı ülkenin gündemini derinden sarstı. Birçok ünlü isim terörü lanetledi, tepkisini net bir dille belirtti. Önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini öğrenen Gülben Ergen, karara isyan etti.
10. Berfu Yenenler'in "First Date" isimli yeni YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, ünlü erkek oyuncuları karşılaştırdığı bölümde zorlu seçimler yaptı! 😂
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11. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan İlker Ayrık'ın Hadise'nin ikonik tokat dansını taklit ettiği anlar programa damga vurdu!
12. Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen taze aşıklar Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın görüntüsü sosyal medyada olay oldu! Varını yoğunu sevgilisi Kubilay'a taşıtan Hafsanur büyük takdir topladı 😂
13. Öcalan çağrısıyla gündeme oturan Devlet Bahçeli'ye Zerrin Özer'den ağır bir tepki geldi.
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