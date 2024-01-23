23 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

23 Ocak Salı günü yayın akışında hangi dizilerin, filmlerin ve programların yer alacağı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. TV'de neler olacağı seyircilerin oldukça ilgisini çekiyor. Okulların ara tatile girmesiyle birlikte yayın akışındaki filmlerin sayısı da arttı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Ocak Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...