23 Nisan’da Sen Hangi Koltuğa Oturmalısın?

23 Nisan geldi mi, içimiz kıpır kıpır olur! Bayraklar asılır, okullarda şarkılar söylenir, çocuklar bir günlüğüne yönetime geçer! Ama asıl soru şu: Sen 23 Nisan’da hangi koltuğa oturmalısın?

Hazır mısın? Haydi, soruları cevapla ve hangi koltuğa oturman gerektiğini öğren! Kim bilir, belki bir gün gerçekten uzaya gider, tatlıların kralı olur ya da kahkahalarla dolu bir dünyada liderlik yaparsın. Ama unutma, hangi koltuğa oturursan otur, bu bayram hep senin olacak!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.