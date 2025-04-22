23 Nisan’da Sen Hangi Koltuğa Oturmalısın?
23 Nisan geldi mi, içimiz kıpır kıpır olur! Bayraklar asılır, okullarda şarkılar söylenir, çocuklar bir günlüğüne yönetime geçer! Ama asıl soru şu: Sen 23 Nisan’da hangi koltuğa oturmalısın?
Hazır mısın? Haydi, soruları cevapla ve hangi koltuğa oturman gerektiğini öğren! Kim bilir, belki bir gün gerçekten uzaya gider, tatlıların kralı olur ya da kahkahalarla dolu bir dünyada liderlik yaparsın. Ama unutma, hangi koltuğa oturursan otur, bu bayram hep senin olacak!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Sana bir sihirli değnek verilse ne yapardın?
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2. En sevdiğin ders aşağıdakilerden hangisi?
3. 23 Nisan’da sahneye çıksan ne yapardın?
4. Hangi hayvan seni en çok anlatıyor?
5. Tüm evini renkli balonlarla süslemek ister misin?
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6. Haydi yemek seçelim! Bugün menüde ne olsun?
7. Bir sihirli düğme olsa, bastığında ne olsun isterdin?
8. En sevdiğin çizgi film karakteri hangisine daha yakın?
Belediye Başkanı Koltuğu Senin!
Cumhurbaşkanlığı Koltuğu!
Sağlık Bakanlığı Koltuğu Senin!
Tarım ve Orman Bakanlığı Koltuğu!
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Adım Derin. 10 yaşındayım. Ablamla oyun oynamayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. 4. sınıfa gidiyorum.
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