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23 Nisan’da Sen Hangi Koltuğa Oturmalısın?

23 Nisan’da Sen Hangi Koltuğa Oturmalısın?

derin
derin - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:13

23 Nisan geldi mi, içimiz kıpır kıpır olur! Bayraklar asılır, okullarda şarkılar söylenir, çocuklar bir günlüğüne yönetime geçer! Ama asıl soru şu: Sen 23 Nisan’da hangi koltuğa oturmalısın? 

Hazır mısın? Haydi, soruları cevapla ve hangi koltuğa oturman gerektiğini öğren! Kim bilir, belki bir gün gerçekten uzaya gider, tatlıların kralı olur ya da kahkahalarla dolu bir dünyada liderlik yaparsın. Ama unutma, hangi koltuğa oturursan otur, bu bayram hep senin olacak!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. Sana bir sihirli değnek verilse ne yapardın?

2. En sevdiğin ders aşağıdakilerden hangisi?

3. 23 Nisan’da sahneye çıksan ne yapardın?

4. Hangi hayvan seni en çok anlatıyor?

5. Tüm evini renkli balonlarla süslemek ister misin?

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6. Haydi yemek seçelim! Bugün menüde ne olsun?

7. Bir sihirli düğme olsa, bastığında ne olsun isterdin?

8. En sevdiğin çizgi film karakteri hangisine daha yakın?

Belediye Başkanı Koltuğu Senin!

Vay canına! Sen tam bir lider gibi hissediyorsun! İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorsun, başkalarının neye ihtiyacı olduğunu hemen fark ediyorsun ve bu ihtiyacı karşılamak için çalışıyorsun. Her şeyin düzenli ve planlı olmasına bayılıyorsun, o yüzden 23 Nisan’da Belediye Başkanlığı koltuğu tam sana göre! Şehri daha güzel ve daha eğlenceli bir yer yapmak için harika işler yapacaksın. Şehirdeki çocuklara özel etkinlikler düzenleyecek, herkesin mutlu olmasını sağlayacaksın.

Cumhurbaşkanlığı Koltuğu!

Senin içinde büyük bir lider var! Ama öyle emir veren değil; herkesin fikrini önemseyen, herkese kulak veren bir lider. İnsanları dinlemeyi, adil olmayı ve birlikte karar almayı çok güzel başarıyorsun.

Senin için en önemli şeylerden biri huzur ve birlik. Arkadaşların sana bir şey danışmayı seviyor çünkü çözüm bulurken herkesin kalbini kazanıyorsun. 23 Nisan’da cumhurbaşkanı koltuğu sana çok yakışır!

Sağlık Bakanlığı Koltuğu Senin!

Sen tam bir “iyilik savunucususun!” Kalbin yumuşacık ve yardım etmeyi çok seviyorsun. İnsanlar hasta olmasın diye düşünür, sağlıklı yaşamı teşvik edersin. El yıkamayı hatırlatır, sağlıklı yemekler önerirsin. Senin gibi bir sağlık bakanı olsa, herkes hem mutlu hem sağlıklı olurdu. Gülümsemeyi bile bir ilaç gibi kullanıyorsun. 23 Nisan’da sağlık koltuğu seninle parlasın, çünkü senin şefkatli kalbin buna çok ama çok uygun!

Tarım ve Orman Bakanlığı Koltuğu!

Senin doğayla aranda gizli bir dostluk var gibi! Bitkileri, hayvanları, doğayı çok seviyorsun. Ağaç dikmeyi, toprağı tanımayı, meyve-sebze yetiştirmeyi bir oyun gibi değil, bir sorumluluk gibi görüyorsun. Çevreyi korumak için projeler üretir, herkese “doğayı sev, toprağa iyi bak” diye anlatırsın. Senin gibi bir bakan olduğunda her yer daha yeşil, daha güzel olurdu. 23 Nisan’da bu koltukta sen varsın, doğa rahat bir nefes alacak!

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derin
derin
Onedio Üyesi
Adım Derin. 10 yaşındayım. Ablamla oyun oynamayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. 4. sınıfa gidiyorum.
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