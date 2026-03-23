onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
23 - 29 Mart 2026 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.03.2026 - 18:03

23 – 29 Mart 2026 haftası, sıradan bir zaman dilimi değil. Bu hafta gökyüzü bize şunu söylüyor: Kaçtığın her şeyle yüzleş, ertelediğin her şeyi tamamla ve artık hayatının sorumluluğunu tam anlamıyla eline al. Çünkü Güneş, Satürn ve Plüton aynı anda devredeyse, evren oyun oynamaz. Bu bir uyanış haftasıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
25 Mart’taki Güneş–Satürn kavuşumu, hayatın gerçeklerini önüne koyar.

Bu etki kolektif düzeyde disiplin, kurallar, sistemler ve otoriteyi güçlendirir. Dünya genelinde yönetimler daha katı kararlar alabilir. Ekonomide sıkılaşma politikaları, vergiler, denetimler, kısıtlamalar gündeme gelebilir. Türkiye özelinde ise devlet mekanizmasının daha ciddi, daha kontrolcü ve daha yapılandırıcı adımlar attığını görebiliriz. Bu süreçte bireyler için mesaj nettir: Hayat senden ciddiyet istiyor. Bahaneler dönemi bitiyor.

Bu etki altında tembellik, kaçış, sorumluluk almama gibi davranışlar bedel ödetir. Ama disiplinli olan, çalışan, sabreden kişiler ödül alır. Bu bir sınavdır. Kimin gerçekten hazır olduğu, kimin sadece hayal kurduğu bu hafta ortaya çıkar.

Aynı gün gerçekleşen Güneş–Plüton sekstili ise bu sert yapıya güç, karizma ve dönüşüm enerjisi ekler.

Bu, yüzeyde kalamayacağımız bir etkidir. Dünya sahnesinde güç savaşları daha görünür hale gelir. Gizli anlaşmalar, perde arkası planlar, ekonomik manipülasyonlar açığa çıkabilir. Büyük şirketler, finansal sistemler ve teknolojik güç merkezleri arasında derin rekabetler hızlanabilir.

Türkiye açısından bakarsak, güç dengelerinde değişim, stratejik hamleler ve perde arkasında yürüyen önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bu hafta görünen her şeyin arkasında başka bir gerçeklik olduğunu anlamak gerekir.

Bireysel düzeyde ise bu etki şunu getirir: Ya dönüşeceksin ya da zorlanacaksın. İçsel korkular, bastırılmış duygular, güçsüz hissettiğin alanlar yüzeye çıkar. Ama bu bir kriz değil, bir güçlenme fırsatıdır. Kendini yeniden inşa etme şansı verilir. Bu enerjiyi doğru kullananlar hayatlarında büyük sıçrama yaşar.

28 Mart’taki Satürn–Plüton sekstili ise haftanın en derin mesajını taşır. Bu açı, 2020’de başlayan büyük dönüşüm sürecinin yeni bir fazıdır. Artık sadece fark etmek değil, sistem kurmak zorundayız. Dünya genelinde eski düzenin çöktüğü, yeni düzenin yapılandığı bir eşikteyiz. Bu, ekonomik sistemlerden toplumsal yapılara kadar her şeyi kapsar.

Savaşlar ve jeopolitik gerilimler açısından bu etki kritik.

Açık savaşlardan çok, stratejik ve uzun vadeli güç mücadeleleri ön plana çıkar. Ekonomik savaşlar, teknoloji savaşları ve veri üzerinden kurulan güç sistemleri hızlanır. Yapay zeka, savunma teknolojileri ve dijital kontrol mekanizmaları daha fazla hayatımıza girer.

Doğa olayları açısından bakıldığında, Satürn ve Plüton etkisi yer altı hareketlerini, sert doğa olaylarını ve ani kırılmaları tetikleyebilir. Depremler, yer kabuğu hareketleri, aşırı hava olayları gibi durumlara karşı dikkatli olunması gereken bir süreçtir. Doğa bize şunu hatırlatır: Kontrol sende değil, uyum sağlamak zorundasın.

Finansal olarak bu hafta riskli değil, ama ciddi. Kolay para yok. Hızlı kazanç beklentisi zarar getirebilir. Uzun vadeli, sağlam ve disiplinli yatırımlar ön plana çıkar. Spekülatif hareketlerden uzak durmak gerekir. Bu hafta yapılan doğru planlar, önümüzdeki yılların temelini oluşturur.

İnsanlık bilinci açısından ise bu hafta büyük bir eşiktir. Artık yüzeysel yaşamlar sürdürülemez. Herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kim olduğun, ne istediğin, neye hizmet ettiğin sorgulanır. Bu sorgulama bazılarını korkutur, bazılarını ise özgürleştirir.

Bireysel hayatlarımızda bu haftanın mesajı çok net: Disiplin kur, derinleş, dönüş. Hayatında işe yaramayan ne varsa bırak. Sahte ilişkiler, ertelediğin kararlar, kendini kandırdığın alanlar artık taşınamaz hale gelir.

Bu hafta güçlü olan değil, gerçek olan kazanır.

Eğer bu enerjiyi doğru okursan, hayatında yeni bir yapı kurarsın. Ama direnç gösterirsen, hayat seni zorlayarak dönüştürür. Çünkü bu hafta seçim değil, zorunluluk haftasıdır.

Ve en önemli farkındalık şudur: Evren seni cezalandırmıyor. Seni olduğun potansiyelin içine itiyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam