23 - 29 Mart 2026 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Açık savaşlardan çok, stratejik ve uzun vadeli güç mücadeleleri ön plana çıkar. Ekonomik savaşlar, teknoloji savaşları ve veri üzerinden kurulan güç sistemleri hızlanır. Yapay zeka, savunma teknolojileri ve dijital kontrol mekanizmaları daha fazla hayatımıza girer.

Doğa olayları açısından bakıldığında, Satürn ve Plüton etkisi yer altı hareketlerini, sert doğa olaylarını ve ani kırılmaları tetikleyebilir. Depremler, yer kabuğu hareketleri, aşırı hava olayları gibi durumlara karşı dikkatli olunması gereken bir süreçtir. Doğa bize şunu hatırlatır: Kontrol sende değil, uyum sağlamak zorundasın.

Finansal olarak bu hafta riskli değil, ama ciddi. Kolay para yok. Hızlı kazanç beklentisi zarar getirebilir. Uzun vadeli, sağlam ve disiplinli yatırımlar ön plana çıkar. Spekülatif hareketlerden uzak durmak gerekir. Bu hafta yapılan doğru planlar, önümüzdeki yılların temelini oluşturur.

İnsanlık bilinci açısından ise bu hafta büyük bir eşiktir. Artık yüzeysel yaşamlar sürdürülemez. Herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Kim olduğun, ne istediğin, neye hizmet ettiğin sorgulanır. Bu sorgulama bazılarını korkutur, bazılarını ise özgürleştirir.

Bireysel hayatlarımızda bu haftanın mesajı çok net: Disiplin kur, derinleş, dönüş. Hayatında işe yaramayan ne varsa bırak. Sahte ilişkiler, ertelediğin kararlar, kendini kandırdığın alanlar artık taşınamaz hale gelir.

Bu hafta güçlü olan değil, gerçek olan kazanır.

Eğer bu enerjiyi doğru okursan, hayatında yeni bir yapı kurarsın. Ama direnç gösterirsen, hayat seni zorlayarak dönüştürür. Çünkü bu hafta seçim değil, zorunluluk haftasıdır.

Ve en önemli farkındalık şudur: Evren seni cezalandırmıyor. Seni olduğun potansiyelin içine itiyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA