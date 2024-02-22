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22 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

22 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 08:15

22 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarının hangi yapımlarla şenleneceği büyük bir merakla takip ediliyor. Birbirinden heyecanlı diziler, seyircisi ile buluşmak için sabırsızlanan yerli ve yabancı filmler, heyecan dolu yarışma programları yayın akışındaki yerini alıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 21 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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22 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

22 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı

  • 05:55 İncir Ağacı

  • 07:00 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:30 Bir Sevdadır

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kül Masalı

22 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

22 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 22:45 En Büyük Şansım (Yerli Sinema)

22 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

22 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

22 Şubat Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

22 Şubat Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Memet Özer İle Mutfakta

  • 12:45 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

22 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı

22 Şubat Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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22 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

22 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

22 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

22 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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