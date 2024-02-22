22 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

22 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarının hangi yapımlarla şenleneceği büyük bir merakla takip ediliyor. Birbirinden heyecanlı diziler, seyircisi ile buluşmak için sabırsızlanan yerli ve yabancı filmler, heyecan dolu yarışma programları yayın akışındaki yerini alıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 21 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...