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22 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

22 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 08:35

22 Ocak Pazartesi günü yeni bir haftaya başlarken yayın akışında hangi yapımların olacağı seyirciler tarafından oldukça merak ediliyor. Ara tatile girilmesi ile birlikte ekranlarda çocuklara yönelik daha fazla program görmeye başlıyoruz. Akşamları ise takip edilen dizilerin yeni bölümleri izleyicisi ile buluşuyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 22 Ocak Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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22 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 05:35 İncir Ağacı

  • 06:50 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Gülümse Hayata

  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 14:40 Diriliş 'Ertuğrul'

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

22 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Hababam Sınıfı

  • 21:45 Gerzek Şaban

  • 23:45 Gerzek Şaban

22 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Safir

22 Ocak Pazartesi FOX Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Gaddar

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

  • 23:30 Gaddar

22 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Güneşi Beklerken

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Camdaki Kız

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Aşk ve Umut

  • 17:30 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 İnanılmaz Örümcek Adam

  • 22:45 İnanılmaz Örümcek Adam

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22 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

22 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

22 Ocak Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Aşka Düşman

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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