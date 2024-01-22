22 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

22 Ocak Pazartesi günü yeni bir haftaya başlarken yayın akışında hangi yapımların olacağı seyirciler tarafından oldukça merak ediliyor. Ara tatile girilmesi ile birlikte ekranlarda çocuklara yönelik daha fazla program görmeye başlıyoruz. Akşamları ise takip edilen dizilerin yeni bölümleri izleyicisi ile buluşuyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 22 Ocak Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...