22 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Nisan Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili sosyal medyada yayılan bir video tartışmalara neden oldu. Erbaş, kendisine Arapça olarak sorulan bir soruyu anlayamayınca tercüme yapılmasını istedi, sorulan soruya da Türkçe yanıt verdi. Diyanet’in resmi sitesindeki özgeçmişinde “İleri seviyede Arapça ve Fransızca bilmektedir” yazan Ali Erbaş’ın bu hareketi sosyal medyada “Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?” Sorularına ve tartışmalarına neden oldu.
Aylardır gizemini koruyan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı nihayet belgelendi. Bir mekandan el ele çıkan çift, etrafa resmen gülücükler saçtı!
Hakaret, küfür, argo içeren bazı kelimelerin kullanılması elbette hoş karşılanan şeyler değil. Ancak bir farkla... Eğer o durumu veya duyguyu ifade eden küfürlü bir kalıp varsa buna tolerans gösterebiliyoruz. Bir konsept hesap da Twitter'daki yerinde küfürlü paylaşımları derleyerek aldı yürüdü.
Survivor All Star'ın en olaylı iki yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre arasındaki yakınlık ailelerine kadar giderken iki isim arasından hala su sızmıyor. Son olarak Aleyna'nın annesinin uyarısı sonrası ikili pek bir araya gelmezken Yunus Emre, Aleyna'ya sulu bir şaka yaptı.
Bir yıl içinde 1 milyon dolar kazanabileceğini kanıtlamak için kendini evsiz ve beş parasız bırakan YouTuber Mike Black, sağlığının hızla bozulmaya başladığını söyledikten sonra projeyi yarıda bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
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Yayın döneminde bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar enfes hikâyesi ve oyunculuklarıyla Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, finans profesörü Özgür Demirtaş X hesabından dizinin her oyuncusu için ayrı yorum yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı'nın 'dertten çok param var' açıklaması gündem oldu.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, 86 puana ulaşarak bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Canlı yayınlar doğaları gereği her türlü sürprize açıkken bir Twitch yayıncısı yüzüne balgam atan adam yüzünden bunu zor yoldan öğrendi. Saldırganı hızla bulan karma ise son gülenin kim olduğunu gösterdi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den sarı lacivertli takıma büyük gönderme geldi.
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