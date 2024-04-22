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İnter, İtalya Ligi'nin Bitimine 5 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

İnter, İtalya Ligi'nin Bitimine 5 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.04.2024 - 23:49 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 00:20

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, 86 puana ulaşarak bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Milan'ı 2-1 mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Milan'ı 2-1 mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Inter, deplasmanda Milan ile karşılaştı. San Siro'da oynanan karşılaşmayı Inter, 18'inci dakikada Francesco Acerbi ve 49'uncu dakikada Marcus Thuram'ın golleriyle 2-1 kazandı. Milan'ın tek golü ise 80'inci dakikada Fikayo Tomori'den geldi. Milan, Theo Hernandez ve Davide Calabria'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlarken; Inter'de ise Denzel Dumfries kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından puanını 86 yapan Inter, 20'nci kez şampiyonluğa ulaştı. İkinci sıradaki Milan ise 69 puanda kaldı.

İtalya Serie A'da bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Inter, geride kalan 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 86 puan topladı. Inter bu karşılaşmalarda rakip ağlara 79 gol gönderirken; kalesinde ise sadece 18 gol gördü.

İtalya Serie A'da bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Inter, geride kalan 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 86 puan topladı. Inter bu karşılaşmalarda rakip ağlara 79 gol gönderirken; kalesinde ise sadece 18 gol gördü.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'da bu sezon Inter formasıyla 29 maça çıktı. Bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 3 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

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