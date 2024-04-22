İnter, İtalya Ligi'nin Bitimine 5 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Inter, deplasmanda Milan ile karşılaştı. San Siro'da oynanan karşılaşmayı Inter, 18'inci dakikada Francesco Acerbi ve 49'uncu dakikada Marcus Thuram'ın golleriyle 2-1 kazandı. Milan'ın tek golü ise 80'inci dakikada Fikayo Tomori'den geldi. Milan, Theo Hernandez ve Davide Calabria'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlarken; Inter'de ise Denzel Dumfries kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından puanını 86 yapan Inter, 20'nci kez şampiyonluğa ulaştı. İkinci sıradaki Milan ise 69 puanda kaldı.