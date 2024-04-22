İnter, İtalya Ligi'nin Bitimine 5 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti
İnter, İtalya Ligi'nin Bitimine 5 Hafta Kala Şampiyonluğunu İlan Etti
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, 86 puana ulaşarak bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Milan'ı 2-1 mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
İtalya Serie A'da bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Inter, geride kalan 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 86 puan topladı. Inter bu karşılaşmalarda rakip ağlara 79 gol gönderirken; kalesinde ise sadece 18 gol gördü.
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