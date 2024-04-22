Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe Puan Kaybetti, Galatasaraylı Icardi’den Göndermeli Paylaşım Geldi

Fenerbahçe Puan Kaybetti, Galatasaraylı Icardi’den Göndermeli Paylaşım Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.04.2024 - 22:28

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den sarı lacivertli takıma büyük gönderme geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Süper Lig’in 33. Haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Süper Lig’in 33. Haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Lider Galatasaray ile puan farkı 4’e yükselen Fenerbahçe’ye sarı kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi’den büyük gönderme geldi.

Lider Galatasaray ile puan farkı 4’e yükselen Fenerbahçe’ye sarı kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi’den büyük gönderme geldi.

Arjantinli yıldız, Fenerbahçe maçının sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arjantinli yıldız, Fenerbahçe maçının sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
28
26
13
12
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın