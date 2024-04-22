Fenerbahçe Puan Kaybetti, Galatasaraylı Icardi’den Göndermeli Paylaşım Geldi
Fenerbahçe Puan Kaybetti, Galatasaraylı Icardi’den Göndermeli Paylaşım Geldi
Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den sarı lacivertli takıma büyük gönderme geldi.
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Süper Lig’in 33. Haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Lider Galatasaray ile puan farkı 4’e yükselen Fenerbahçe’ye sarı kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi’den büyük gönderme geldi.
Arjantinli yıldız, Fenerbahçe maçının sona ermesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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