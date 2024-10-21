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22 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 19:01

Değişim sizi bekliyor, sorumluluklarınız ise artabilir. Peki 22 Ekim Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün her zamankinden çok daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Özellikle de aile içinde daha ciddi olmalısın. Kendini ve gücünü göstermelisin. Zira Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açının etkisi altında aile yaşantına dair köklü değişiklikler yapmak zorundasın. Bu değişiklikler bir taşınma, boşanma ya da evlilik gibi köklü düzen farklılıklarını kapsıyor. 

Tam da bu noktada bilmelisin ki bu denli büyük bir değişim başlangıçta seni korkutabilir. Ancak mutlu edeceği de kasın. Kendini her zamankinden çok daha iyi ve mutlu hissedeceksin. Hatta bugünden itibaren hayattan eskisinden çok daha fazla keyif alacaksın. Kararının arkasında dur ve yapman gerekeni yap! 

Öte yandan bu dönemde ikili ilişkilerinde güç dengelerinin de değişmesi mümkün. Yakın bağların derin bir dönüşümden geçirecek. Bu nedenle korkusuzca aldığın kararı savunmalı ve gerekirse sevdiklerinle de yüzleşmeye hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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