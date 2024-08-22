22 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Ağustos Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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2000’li yılların efsane mesajlaşma programı MSN Messenger’ın belki de en efsane özelliklerinden biri olan “Ne Dinliyorum Özelliğini Aç” seçeneği Instagram’ın yeni güncellemesiyle yeniden hayatımıza döndü. Instagram, profile şarkı ekleme özelliğini duyurdu. Bu yenilik sayesinde profil hesabınıza bir şarkı sabitleyebileceksiniz.
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Sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğraf ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında mağdur çocuğun bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi, mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesinden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedildi.
Reha Muhtar ve Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, kendisini 'çocuk kaçırma' ile suçlayan Deniz Uğur'un iddialarına ilk kez cevap verdi. Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı, ilahi adalete güvendiğini belirtti.
Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği bikinili poz sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı!
İstanbul Beyoğlu’nda 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Sıraselviler Caddesi'nde bulunan otelin tahliyesi ve yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
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Büşra Develi, katıldığı bir etkinlikte kendisine sorulan özel hayat sorusuna tatlı sert çıkıştı!
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı özellikle partnerlerin uyumu nedeniyle sık sık gündem olurken, merakla beklenen dizinin yayın günü belli oldu.
Hayvan sevgimiz tabii ki yadsınamaz. Fakat bazı insanlar, hayvanlara benzemek amacıyla birbirinden farklı operasyon geçiriyor. Buyrun o kişilere hep beraber bakalım...
Estetik bir görünüm için burun kıllarımız bizi biraz fazla rahatsız ediyor olabilir. Ama sağlığımız açısından aslında onlara muhtacız! Gelin burun kıllarınızı neden koparmamanız gerektiğini masaya yatıralım...
Alper Mestçi'nin huzursuzluk yayan korku filmi serisi Siccin son olarak 7. filmiyle beyaz perdede yayınlanırken, Siccin 7'nin en az filmi kadar korkutan kamera arkası yayınlandı.
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Avrupa'daki 243'üncü maçına çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan maç 3-3 sona erdi ve böylelikle Beşiktaş, tur için rövanşı İstanbul'a bıraktı.
Son dönemde X hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Gülben Ergen'in yaşıtlarına taş çıkarttığı son paylaşımı 'Aman Seren Serengil görmesin' dedirtti.
Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında erken teşhis için çocuklardan topuk kanı alınması hakkında verilen kararın kesin hüküm niteliğinde olmadığını ve kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.
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